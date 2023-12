Toni Nadal desvela el motivo por el que Rafa vuelve al tenis: «Quiere jugar Roland Garros…»

La vuelta de Rafa Nadal al tenis profesional se ha convertido en el gran aliciente de cara al comienzo de una temporada 2024 que recuperará, desde el inicio, a una de las grandes figuras de este deporte a nivel histórico, después de una grave lesión que le hizo pensar en la retirada. Una vez anunciado oficialmente el retorno, Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafael, dejó algunos detalles sobre lo que puede deparar el regreso y cuáles son las prioridades de su sobrino en esta etapa de su carrera.

Toni Nadal comenzó describiendo cuál es el día a día de Rafael en sus entrenamientos y, sobre todo, lo que le ha llevado a regresar al tenis y no dejar marchar su carrera debido a las lesiones. «Rafael está bien por ahora. Ha retomado los entrenamientos con normalidad, con una buena intensidad. Lo más importante es que tiene la decisión y la ilusión de jugar Roland Garros una vez más. Está muy feliz de jugar de nuevo, de intentarlo otra vez. Es algo que espera desde hace mucho tiempo», contó Toni.

«No quería retirarse sin la opción de jugar. Ha querido intentar llegar lo mejor posible para el año que viene. Creo que tiene la confianza de que, si el cuerpo va bien y su tenis está ahí, puede hacer algo bueno en Roland Garros», destacaba el tío de Rafa Nadal sobre las posibilidades de este de hacer un buen papel en Roland Garros, el torneo que ha conquistado en 14 ocasiones a lo largo de su carrera.

«Creo que nunca ha pensado en su retirada por una razón muy simple. Ya lo ha dicho en múltiples ocasiones, que no quiere que su carrera termine con la sensación de estar lesionado. El sueño que tiene es el de hacer un buen año, el de intentar jugar a un nivel muy alto. Sabe que será difícil, cada año que pasa es más complicado. Cada temporada hay más jugadores con un nivel increíble, que golpean la bola cada vez más fuerte. Su sueño es intentarlo una vez más, estar ahí, de tener una posibilidad más de jugar en París», añadió Toni, en una entrevista con RMC Sport, sobre el sueño de Rafa Nadal en Roland Garros.

Toni confesó que la mejoría de Rafael se ha dado sobre todo en las tres últimas semanas de entrenamientos, las que le han llevado a decidirse por volver a jugar en enero. Sin embargo, es regresar después de la lesión y soñar con volver a ganar, lo que ha lanzado a Nadal al retorno. «Ese es el sueño que Rafa tiene aún en la cabeza. Volver una vez más. Las piernas de hoy no son las mismas de hace 10 años, pero en la cabeza sigue igual, su voluntad sigue siendo la misma. Ese es el sueño de Rafael».

El objetivo de Nadal: ganar en Roland Garros

En lo referente a Roland Garros y las opciones de levantar el título por decimoquinta vez en París, Toni Nadal no cree que haya que descartar a Rafa. «Siempre soy positivo. Antes de salir, siempre creo que puede ganar. Será muy difícil ganar a Djokovic, a Alcaraz, pero creo que, si Rafael está bien, tendrá posibilidades de vencer. Espero que una vez más tenga la opción de que pueda ganar. Ese es el sueño. Después, ya veremos»

«Su sueño es escuchar una vez más su nombre en Roland Garros. Eso es lo más importante. No va a salir a la pista por estar allí, piensa que será competitivo. Sabe que para ser competitivo, debe jugar muchos torneos en Australia y demás. Quiere tener otra oportunidad. Ganar va a ser muy difícil, pero no imposible. Una persona como Rafael debe creer en sí mismo, que lo puede intentar, pero veremos. Del resto del calendario yo no lo sé, eso lo habla con sus entrenadores y su equipo», añadía Toni en sus palabras sobre Rafa Nadal.

Por último, Toni Nadal se refirió también a los Juegos Olímpicos de París 2024, cuya competición de tenis se disputa en Roland Garros y que hace que Nadal la tenga muy en cuenta. «Rafael va a intentar jugar todos los torneos posibles, pero especialmente los Juegos Olímpicos y Roland Garros. Para él, jugar los Juegos Olímpicos, representando España, siempre ha sido muy importante, como ya ha participado anteriormente en Pekín o Río. Los Juegos Olímpicos son en París, en las pistas de Roland Garros, lo que los hace más especial. Después, veremos cómo va el año. Todo lo que digo es lo que pienso, no he hablado con Rafael de tenis», declaró.