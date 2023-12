Rafa Nadal anuncia su regreso en el torneo de Brisbane

Rafa Nadal vuelve al tenis profesional. Después de casi un año completo de baja por una maldita lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, con afectación al tendón y necesidad incluso de pasar por quirófano, el mejor deportista español de la historia anunció este viernes de manera oficial su regreso al circuito ATP de cara a 2024. Nadal, además, desveló cuáles serán sus primeros torneos, con Brisbane como parada inicial antes de disputar el Open de Australia, precisamente el lugar en el que cayó lesionado.

«Hola a todos. Después de un año fuera de la competición ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí», dijo Nadal en un emocionante vídeo, en el que recordó las palabras de la rueda de prensa en la que anunció que no participaba en el último Roland Garros: «Creo que no me merezco terminar así, creo que me he esforzado lo suficiente durante mi carrera deportiva como para que mi final sea aquí en rueda de prensa. Voy a esforzarme para que sea de otra manera».

La vuelta de Rafa Nadal era un secreto a voces e incluso el propio tenista la había dado por hecha en las últimas semanas, aludiendo a una mejoría importante en su proceso de recuperación y puesta a punto para el regreso a la competición. Sin embargo, el jugador balear dejó en ese momento en el aire su fecha de retorno, afirmando que debía acordarla junto con su equipo una vez se confirmaran las buenas sensaciones tenísticas y, sobre todo, físicas, en los entrenamientos.

Nadal regresará, por tanto, a la competición profesional en el torneo ATP 250 de Brisbane, un torneo cuya presencia se confirmó en el mes de septiembre y que vuelve al circuito después de cinco años de ausencia. Allí, del 31 de diciembre al 7 de enero, en las instalaciones de Queensland Tennis Centre, en las inmediaciones del distrito financiero central de la ciudad australiana, volveremos a ver jugar un partido oficial a Rafael Nadal.

Rafa Nadal: objetivo Open de Australia

Después de probarse en Brisbane, Nadal descansará unos días de torneo y se centrará en su puesta a punto en los entrenamientos, también en Australia, antes de la disputa del Open de Australia 2024, el primer gran objetivo de Rafa en una temporada que podría ser la de su despedida como profesional, siempre en función de en las condiciones en las que el propio tenista se vea.

En Melbourne Park, Nadal entrará al cuadro final de forma directa, gracias al ranking protegido, pero no en condición de cabeza de serie, por lo que, casi seguro, le espera un sorteo durísimo en el que tendrá que medirse en la primera semana a uno de los grandes favoritos a la victoria. Este aliciente es de suma importancia, como también la vuelta de Rafa al Open de Australia, la competición en la que se lesionó de gravedad el pasado 18 de enero de 2023, en encuentro de segunda ronda frente a Mackenzie McDonald.

La pretemporada de Rafa Nadal

Tal y como hemos podido ver en los vídeos compartidos por el propio Nadal o incluso que se han filtrado a lo largo de las semanas, la intensidad con la que afronta los entrenamientos Rafa ha subido de manera notable, acercándose mucho a lo que requiere un partido profesional. El jugador balear continúa ejercitándose casi a diario en la Rafa Nadal Academy de Manacor y una vez avanzado el mes de diciembre emprenderá un viaje a Kuwait, donde tiene también una academia, y se entrenará durante unos días, como parte de su preparación para 2024.

Después, Rafa Nadal regresará a Manacor, donde junto a su equipo de entrenadores, comandado por Carlos Moyá y Marc López, y a su equipo de fisios y médicos, terminará de confirmar que todo está a punto para poder viajar a Australia y debutar en la primera semana de competición del año 2024 en Brisbane.