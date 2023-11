Tiger Woods se rinde a Rafa Nadal y lanza una gran reflexión sobre su retirada

Rafael Nadal confirmó recientemente que volverá a jugar. Otra leyenda del deporte que regresa, el golfista Tiger Woods, reflexionó el martes sobre su amigo Rafa Nadal en una conferencia de prensa en el Hero World Challenge. El que es considerado el mejor golfista de la historia se rindió al que es también considerado uno de los mejores tenistas de la historia.

«Creo que lo que ha hecho Rafa es extraordinario. Quiero decir, ganó el Abierto de Australia con un pie roto» comentaba Tiger Woods sobre la gesta que logró Rafa Nadal en 2022. «El tipo es más que duro y más que competitivo. Y sabe que el Padre Tiempo está aquí. Todo atleta lo enfrenta. Y en algunos deportes sucede más rápido que en otros», añadió en una reflexión viral de ‘El Tigre’ sobre el tenista balear.

«Desafortunadamente, como en todos los deportes, puedes envejecer. Y no quiero que él se vaya. No quería ver partir a Roger Federer, pero eso es precisamente lo que sucede. Simplemente creo que todos deberíamos disfrutar viéndolo competir. Y verlo jugar y lo que significa para el juego y lo que significa para todos nosotros, simplemente ver su pasión, cómo juega y por qué juega», añadió Tiger Woods sobre la futura retirada de Rafa Nadal, que parece estar más cerca que nunca.

Por otro lado, Tiger habló de sus sensaciones tras la operación de tobillo producida en los últimos meses a raíz de una gran cojera en el Masters de Augusta que acabó con victoria para Jon Rahm: «Mi juego está oxidado. Llevo tiempo sin jugar. Tuve la operación del tobillo. Tengo muchas ganas de jugar y competir. No tengo el dolor que sentía en Augusta, el tobillo está bien».

Expectación ante el anuncio

Fue el pasado 16 de noviembre cuando Rafa Nadal hizo su última declaración pública en torno a su futuro y a su regreso. El balear ya anunció que en 2024 se iba a producir su retorno a las pistas, pero sin especificar cuándo. «Confirmé ayer que volveré. Estén atentos estos días cuando decido y anuncio con mi equipo cuándo y dónde», dijo aquel día en sus redes sociales alimentando todas las especulaciones sobre su regreso.

Fue a principios de este mes cuando el tenista de Manacor afirmó en un acto en Barcelona que cree que volverá a jugar, aunque no quiso poner fecha exacta a su regreso a la competición. El tenista español afirmó que está evolucionando bien de su lesión y que ahora ya sabe que volverá «a jugar a tenis algún día», algo de lo que dudó en algún momento de su recuperación.

«Estoy bien, entrenando. Estoy feliz en una buena época de mi vida. Si queréis algo nuevo que no os había dicho hasta ahora, no sabía si volvería a jugar algún día, y ahora sinceramente sí creo que volveré a jugar. Si será en un sitio u otro, todavía no estoy preparado para decirlo. Estoy feliz de como están evolucionando las cosas», afirmó Rafa Nadal recientemente.