El regreso de Rafa Nadal al tenis profesional, después de un año de ausencia, inicia su cuenta atrás, con el anuncio del lugar en el que el campeón de 22 torneos de Grand Slam volverá a jugar, más próximo que nunca. Nadal ya tiene pensada cuál será su hoja de ruta de cara a la próxima temporada, que podría ser la última de su carrera deportiva y en el que sus objetivos, más allá de lo competitivo, son sentirse bien físicamente y, sobre todo, disfrutar.

Nadal ya anunció recientemente que su regreso era una realidad y que después de consensuarlo con su equipo, lo anunciaría de forma pública. Teniendo en cuenta el contenido que ha ido compartiendo el tenista balear a lo largo de las últimas semanas, en el que se le ha visto entrenar con intensidad, la lógica nos lleva a pensar que será enero el mes de su regreso y, por tanto, Australia, y concretamente el Open de Australia, el primer gran escenario en el que veremos competir a Rafa de nuevo con los mejores.

«Confirmé ayer que volveré. Estén atentos estos días cuando decido y anuncio con mi equipo cuándo y dónde», publicó Rafa Nadal el pasado 16 de noviembre en las redes sociales, un día después de, en un acto de la Clínica Tenis Teknon, en Barcelona, haber asegurado que volvería a la práctica profesional después de experimentar una notable mejoría de su estado físico en su preparación.

El plan de Rafa Nadal para 2024 tiene objetivos marcados como pueden ser Roland Garros, Wimbledon, el US Open o los Juegos Olímpicos, que se disputan también en la tierra de Roland Garros, en París. Sin embargo, lo que sí parece cada vez más marcado es el camino que podría seguir el tenista de Manacor en lo que respecta a sus primeros pasos en la temporada, en lo referente a la gira australiana.

Según informa la Cadena Ser, la preparación más inmediata de Nadal está enfocada al Open de Australia, precisamente el torneo en el que se lesionó de gravedad el pasado 18 de enero y en el que tiene asegurado un puesto en el cuadro final gracias al ranking protegido. Sin embargo, Rafa podría debutar antes en otro torneo, con altas probabilidades, en Australia en la primera semana o segunda del año, siendo Brisbane y Adelaida las opciones.

El plan de Rafa Nadal para volver en 2024

Antes de todo ello, Nadal viajará a Kuwait en el mes de diciembre, para visitar la academia que tiene en el país de Oriente Medio y aprovechar para seguir preparándose en un ambiente distinto como parte de su pretemporada. Después de unos días fuera, los entrenamientos continuarán de vuelta en la Rafa Nadal Academy de Manacor, antes de emprender el mencionado viaje a Australia, donde la previsión es de competir en el Open de Australia y en otro torneo.

Con este plan, Nadal llegaría preparado, física y competitivamente, al Open de Australia, torneo en el que podrá medirse con los grandes jugadores del circuito, aunque con trampa. Rafa Nadal está en estos momentos fuera de los 600 mejores jugadores por ranking, y aunque el ranking protegido le ampara, instalándole en los cuadros finales durante los primeros meses, no lo hace con posición privilegiada, si no como un tenista más, no cabeza de serie, que podría medirse a Djokovic, Alcaraz o Sinner desde la primera ronda.