Nadal y Alcaraz podrán competir en los Juegos Olímpicos pese a ‘saltarse’ las normas

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal cuentan con vía libre para representar a España en los Juegos Olímpicos de París, en el verano de 2024. Este escenario, si bien se daba por hecho siempre y cuando ambos tenistas estuvieran en condiciones de participar en la cita olímpica, se encontraba en cuarentena debido a que ni Alcaraz ni Nadal cumplían con una de las normas que establece la ITF, ya que no habían participado en la Copa Davis 2023 ni podrían hacerlo en 2024 antes de los Juegos.

Después de la ausencia de los dos referentes del tenis español en la Copa Davis 2023, tanto Rafa Nadal como Carlos Alcaraz contaban, hasta hace unos días, con una oportunidad extra de jugar el torneo que es condición para poder representar, en este caso a España, en los Juegos Olímpicos, con la fase previa del mes de febrero de 2024. Sin embargo, la organización del torneo, con la Federación Internacional de Tenis a la cabeza, entregó el pasado domingo, una de las dos wild cards de la organización al equipo español –la otra es para Gran Bretaña–, por lo que Nadal y Alcaraz se quedaban sin ese colchón.

España debutará, por tanto, en septiembre en la Copa Davis 2024, directamente en la fase de grupos, previa a la Final a 8 que volverá a Málaga, pero para entonces los Juegos Olímpicos de París –del 26 de julio al 11 de agosto– ya se habrán celebrado. El resquicio que utilizarán Carlos Alcaraz y Rafael Nadal para su clasificación, que por ranking, natural en el caso de Carlitos y ranking protegido en el de Rafa, está asegurada, es una carta que tendrán que mandar a la ITF, vía Federación Española de Tenis, justificando su ausencia de la Davis, para la que ambos tienen coartada.

En el caso de Rafa Nadal, la situación es clara. Su lesión en el tendón del psoas ilíaco de la pierna izquierda le ha dejado en blanco durante una temporada entera, 2023, año en el que no ha podido competir más allá del mes de enero, cuando la Copa Davis no había comenzado. A Nadal, además, también le valdría la ‘excusa’ de Carlos Alcaraz, que no es otra que acreditar que en sus planes estaba participar en la eliminatoria previa de la Copa Davis 2024 en febrero, que España finalmente no disputará por cortesía de la propia ITF.

Vía libre para el dobles Alcaraz – Nadal

En los planes de Carlos Alcaraz y de Rafa Nadal para 2024 están los Juegos Olímpicos de París, una competición que Rafael ya sabe lo que es ganar, tanto en individuales –Pekín 2008– como en dobles –Río 2016, junto a Marc López– y en los que Alcaraz aún no ha podido debutar, por edad –en 2021 aún no tenía ranking suficiente–. El aliciente extra para ver a ambos españoles en liza es la celebración del evento en las instalaciones de Roland Garros, donde Nadal ha ganado 14 veces y que se ajusta a las mil maravillas a las condiciones de ambos tenistas.

Además de su presencia en la competición individual, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz podrían formar también pareja en la competición de dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024, con un dúo para el que ambos ya han mostrado públicamente su predisposición y que sería histórico, más allá del resultado, para el tenis español.