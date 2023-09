Alcaraz acepta la propuesta de jugar con Nadal en los Juegos Olímpicos: «Sería un sueño»

Carlos Alcaraz avanzó a segunda ronda del torneo ATP 500 de Pekín después de superar en un encuentro decidido en dos sets (6-4, 6-3) al alemán Yannick Hanfmann. Alcaraz, minutos después de la finalización del encuentro, el primero como profesional que disputa en China, compareció ante los medios de comunicación y dejó varios titulares, aunque sin duda el más destacado fue el referente a una potencial unión con Rafa Nadal para jugar la competición de dobles en los Juegos Olímpicos.

Después de que, hace unos días, Nadal dejara como una opción real jugar los Juegos Olímpicos de París 2024 y hacerlo tanto en individuales, como en dobles junto a Carlos Alcaraz, el actual número dos del ranking ATP aceptó de buen grado la oportunidad y aseguró estar encantado de que se pudiera dar la cita en Roland Garros. «Ahora mismo Rafa está sufriendo mucho. Espero que pueda volver a entrenar y que pueda jugar el año que viene desde el principio, que tengamos a un Rafa sano y listo para los Juegos. Está claro que para mí sería un sueño jugar dobles con él en París», relató Alcaraz ante los medios.

«Depende de ambos. Hasta París quedan muchos meses, muchas cosas pueden pasar. Tengo que estar sano, trabajar duro y estar listo para este torneo, en su caso igual. Veremos qué pasa, pero está claro que sería un sueño», declaró el tenista de El Palmar, ante el que sería su debut en una competición olímpica, en la que será uno de los grandes candidatos al oro en individual en los Juegos Olímpicos.

Respecto al partido ante Hanfmann, en el que destacó por sus capacidades al resto con cinco breaks, Alcaraz confirmó las buenas sensaciones. «Me he sentido muy bien, la verdad. A pesar de ser una primera ronda, me he sentido realmente bien, moviéndome y jugando bien. Estoy muy, muy feliz con mi actuación. Hice muy bien todas las cosas en las que estoy mejorando, las que tengo que mejorar un poco. Creo que, además, resté bastante bien. Esto es algo en lo que me estoy centrando en cada partido, en cada entrenamiento, y estoy muy feliz con mi rendimiento en ese aspecto».

El saque fue otro de los temas a los que se refirió Alcaraz en rueda de prensa. «He estado entrenando mucho el saque, sacando muy bien en los entrenamientos. Fue un poco difícil para mí ver que no estaba sacando demasiado bien en el primer set, fallando muchos primeros saques. Lidiar con eso fue un poco complicado, pero creo que acabé el partido sacando bastante bien».

Alcaraz y sus opciones de número uno

Carlos Alcaraz tiene ante sí la posibilidad de hacerse con el número uno del mundo de aquí a final de 2023 y su presencia en Pekín y Shanghai, unida a la ausencia de Novak Djokovic, puede hacer que esta gira asiática sea clave. «Creo que Novak defiende pronto algunos puntos, en la Race está como 700 u 800 puntos por delante. Al jugar estos dos torneos y que él no participe tengo la oportunidad de acercarme al número uno. Ese es el sentido de estos dos torneos, poder hacerlo bien aquí en Pekín y en Shanghai y poder recuperar pronto el número uno. Si no lo consigo y me acerco a él, también estará genial, porque todavía quedan algunos torneos por delante», comentó Carlos.