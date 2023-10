Rafa Nadal deja en el aire su presencia en el Open de Australia

El regreso de Rafa Nadal a las pistas de tenis parece cada vez más cercano y en las últimas horas el director del Open de Australia, Craig Tyler, confirmaba su participación en el Grand Slam oceánico: «Voy a dar una exclusiva. Rafa volverá a Melbourne. Ha estado fuera del circuito durante mucho y he estado hablando con él en los últimos días. Me ha confirmado que volverá el año que viene».

Sin embargo, el propio Nadal se ha encargado de pronunciarse sobre este asunto en sus redes sociales, dejando en el aire su presencia en el torneo: «Agradezco el voto de confianza del Open de Australia… estoy practicando todos los días y trabajando duro para volver lo antes posible».

I appreciate the vote of confidence from the Australian Open… I am practising every day and working hard to come back asap 💪🏻😉

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 11, 2023