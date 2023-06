Este ex número 1 de la ATP valora más los 14 Roland Garros de Nadal que los 23 Grand Slams de Djokovic

La rivalidad deportiva que han vivido a lo largo de los años Rafa Nadal y Novak Djokovic es una de las más grandes, longevas y mediáticas de la historia del deporte. Los dos mejores tenistas de todos los tiempos, con los títulos en la mano, han pasado año tras año por un constante ida y vuelta en torno a la discusión sobre quién de los dos es realmente superior y ahora, momento en el que Djokovic ha superado a Nadal en cuando a conquistas de Grand Slam se refiere, se abre un nuevo debate que alimenta uno de los referentes del tenis en los 70, el rumano Ilie Nastase.

Nastase es una voz acreditada dentro del circuito, no en vano fue el primer número uno del ranking mundial en toda su historia, en 1973. Desde entonces, el rumano sigue el tenis de forma muy cercana y sus comentarios, en muchas ocasiones punzantes, no dejan indiferente a nadie.

En esta ocasión, Nastase fue cuestionado en una entrevista en la Gazeta Sporturilor por la lucha entre Nadal y Djokovic, a la que en primer lugar quitó importancia en términos históricos. «No creo que sea una pelea, al menos no creo que sea una pelea personal entre Novak Djokovic y Rafael Nadal. No lo veo de esta forma. Esto es lo que ha pasado, Novak ganó un nuevo Grand Slam, pero podría haber sido al revés, ¿no? Podría haberse puesto Nadal con 23, seguirían ahí los dos pegados, ¿tanto importa que ahora uno lleve un título más?», comentó Ilie.

Nastase continuó hablando de lo que él piensa que percibe Nadal tras el 23º título de Grand Slam de Djokovic, que le supera en la clasificación de todos los tiempos. «Quizá le importa a Djokovic, pero no creo que Nadal esté celoso o algo de eso. Otros muchos deberían estar celosos de él por haber ganado 14 veces Roland Garros, esos 14 Roland Garros pesan mucho más que los 23 Grand Slams de Djokovic. ¿Ganar en arcilla 14 veces? ¿En la arcilla de Roland Garros? No creo que nazca otro jugador que pueda repetir este trabajo», declaró, elogiando a Rafa por encima de todo.

Nadal, Djokovic y el GOAT

Preguntado por quién es para él el famoso GOAT, el mejor tenista de todos los tiempos, Ilie Nastase no quiso reducir la nómina a Djokovic o Nadal y destacó a otros tenistas. «Hay muchos jugadores que optan a esa condición de GOAT, también Federer. No nos podemos olvidar de los de antes: Björn Borg, Rod Laver, que completó dos veces el Calendar Grand Slam, o Pete Sampras. A veces nos olvidamos de estas personas. Agassi, por ejemplo, también está ahí. Los niños solo miran quién es el campeón, supongo que pasa como en el fútbol, donde Pelé fue apreciado en su tiempo, luego llegó Cruyff, Maradona y ahora Messi».

Para cerrar, Nastase dejó una reflexión sobre cómo se olvida a las estrellas tras su retirada, pese a que en primera instancia parezca imposible. «Yo puedo comparar porque los he visto a todos, incluso jugué con muchos de ellos, pero no creo que estén comparando todo el rato. Esto es más una cosa de los medios y los patrocinadores, los que mantienen esa pelea de los Grand Slams. Djokovic, pese a sus 23 Grand Slams, será olvidado como todos los demás. Solo podemos sentarnos y mirar sus récords cuando abrimos el periódico, pero no podemos olvidarnos de Nadal, o de Federer porque se haya retirado. El turno de Djokovic llegará también».