Rafa Nadal: «Lo que ha conseguido Djokovic parecía imposible»

«Lo que ha conseguido Djokovic parecía imposible hace muy pocos años», dijo hoy el tenis mallorquín Rafa Nadal en la ceremonia de graduación de su Academia, en la que los alumnos del curso 22-23 recibieron sus diplomas. Nadal estuvo acompañado por la gran estrella del tenis femenino del momento, la polaca Iga Swiatek, reciente ganadora de Roland Garros tras derrotar en la final a Karolina Muchova, lo que supone su tercer título en los últimos cuatro años.

Nadal, que no pudo participar en Roland Garros a causa de la lesión que le mantiene parado desde comienzos de año, aprovechó el acto para «felicitar a Djokovic» por «haber conseguido algo tan difícil», en referencia a los 23 Grand Slam ganados por el tenista serbio, por lo que se sitúa en cabeza de un ranking que hasta ahora dominaba el propio Nadal.

«Muchas gracias por habernos confiado la educación de vuestros hijos, sé lo difícil y complicado que es eso y esperamos haber contribuido a que el día de mañana estén un poquito más preparados», dijo Rafa Nadal para abrir el acto en presencia de los padres y tutores de los alumnos graduados, reunidos en el salón de actos de la Academia de Manacor.

«Es un honor estar aquí», dijo posteriormente la polaca Iga Swiatek, que contó que «yo no pude vivir un momento tan especial como éste porque cuando me gradué estábamos en medio de la pandemia de covid, por lo que la ceremonia se celebró online», «Si alguien quiere dejarme un birrete para lanzarlo, lo haría con mucho gusto», bromeó.

