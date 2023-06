La bonita felicitación de Rafa Nadal a Djokovic tras destronarle en Roland Garros

Rafa Nadal felicitó a Novak Djokovic tras destronarle en Roland Garros. El serbio venció a Casper Ruud en la final de París y levantó su tercera Copa de Mosqueteros. Dos años después de conquistarla por última vez, cuando eliminó al propio español en la semifinal, ‘Nole’ volvió por todo lo alto y ya suma su Grand Slam número 23, superando así al 13 veces campeón en Francia.

Con la mayor deportividad posible, su máximo rival durante más de una década le felicitó por el triunfo en sus redes sociales: «Muchas felicidades por este increíble logro. El 23 es un número en el que hace tan sólo unos años era imposible pensar, ¡y lo lograste! ¡Disfrútalo con tu familia y equipo!», publicó Nadal.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 11, 2023