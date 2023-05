Un ex número uno sale en defensa de Nadal por su caída en el ranking ATP

Todo apunta a que Rafa Nadal estará en Roland Garros después de una lesión en el psoas que le ha tenido al margen desde Australia. Esto ha provocado una caída evidente en el ranking ATP y desde Estados Unidos, Andy Roddick, ha salido en defensa del tenista balear en las redes sociales.

Al ex número uno del mundo le indignó un titular que vio a través de las redes sociales que decía lo siguiente: «Rafa Nadal se enfrenta a una humillante caída en el ranking después de Roland Garros».

What a dumb stupid headline ……. Rafa will never have humiliating associated w his life. Guy does everything right. This is dumb. https://t.co/GUHJSgQ5Rv

— andyroddick (@andyroddick) May 1, 2023