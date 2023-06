Alcaraz explica el motivo de sus calambres ante Djokovic: «Saco una gran lección»

Carlos Alcaraz es una estrella del tenis y, en general, del deporte mundial, pero su legado va más allá de lo meramente relacionado con su disciplina y también radica en el ejemplo que da con su sinceridad. Después de perder, totalmente acalambrado, ante Novak Djokovic en semifinales de su torneo predilecto, Roland Garros, Alcaraz reconoció ante los medios de comunicación que no tiene ninguna lesión y dio el motivo por el que aparecieron esos malditos calambres que le han dado una lección.

«El motivo de los calambres fue la tensión de los dos primeros sets, sin duda. Saco una gran lección y espero que no me vuelva a suceder. A la próxima tendré más experiencia», se sinceró Alcaraz, en rueda de prensa, después de una de las derrotas más duras de su carrera deportiva. Tras lo sucedido, el tenista de El Palmar quiso descartar que hubiera alguna lesión que le hubiera mermado en el partido o que fuera a hacerlo de cara a próximos torneos.

De nuevo con la sinceridad por bandera, Alcaraz reconoció que jugar contra Novak Djokovic, con la intensidad emocional de toda una semifinal de Roland Garros, le había pasado factura. «Nunca había sentido una tensión como la que he sentido hoy. Novak ha estado muchas más veces en esta situación, sabe perfectamente cómo manejarlo todo», afirmó.

El momento exacto en el que Alcaraz se rompió fue localizado por todos y el tenista español se lamentó y narró la escena minutos después y ya en frío. «Empecé el partido con buenas sensaciones, pero en el tercer set empecé a sentir calambres, tenía el cuerpo paralizado. Ha sido una pena terminar así el torneo», contaba el todavía número uno del ranking ATP, que sólo perderá esta posición si Novak Djokovic se proclama campeón el domingo en Roland Garros.

Alcaraz no se dio por vencido

Carlos Alcaraz habló con Ferrero, su entrenador, quien incluso llegó a aconsejarle dejarlo, pero su decisión fue aguantar hasta el final. «Yo le decía a mi banquillo que estaba jodido, pero no me he planteado la retirada. Pensaba que en el cuarto set, tenía un 1 por ciento de opciones. Me hubiera comido mucho la cabeza si me retiro», comentó, sin tapujos, Carlos. «Toca entrenar más y que con la experiencia sepa manejar mejor este tipo de situaciones. Todo el equipo ha acabado jodido, nadie quiere perder. Pero sabemos lo difícil que es ganar un Grand Slam», añadía.

«No es fácil jugar contra Novak en semifinales de un Grand Slam, esto seguro que tuvo algo que ver. Es una leyenda, es imposible estar en pista con él y no sentir nervios», zanjó Alcaraz, decepcionado pero al mismo tiempo conocedor de que esta lección le hará mejorar su preparación de cara al futuro, cuando tendrá más oportunidades de conquistar Roland Garros gracias a su talento.