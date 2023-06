La última actualización del ranking ATP, al término de un Roland Garros histórico, aporta datos más que contundentes en torno a la figura de Rafa Nadal. Lejos de la subida, meritoria pero conocida hace días si ganaba el torneo parisino, de Novak Djokovic al número uno del mundo por delante de Carlos Alcaraz, lo que verdaderamente destaca es que, tras la pérdida total de los puntos de la edición de 2022 de Roland Garros, Nadal cae fuera del Top-100 de la clasificación por primera vez desde hace 20 años.

Nadal aparece en su posición más baja desde el año 2003, cuando aún era menor de edad y daba sus primeros pasos en el profesionalismo, aún a años luz del nivel que le permitió explotar y asentarse entre los mejores del mundo durante casi dos décadas. El 136 es el puesto del ranking ATP para Rafa durante esta semana, después de ceder los 2.000 puntos con los que se condecora al campeón de Roland Garros y que fueron su premio hace doce meses en los que a la clasificación se refiere.

La caída de Nadal es la mayor de toda su carrera, pues nunca, desde que explotó en 2005, se había perdido Roland Garros y siempre había llegado, al menos, hasta la tercera ronda de competición en París. Sin embargo, este 2023 y la maldita lesión en el tendón del psoas ilíaco, le mantendrán en el dique seco y del puesto 136 seguirá cayendo hasta acabar el año sólo con los puntos que le otorga la única victoria sumada en primera ronda del Open de Australia.

Nadal se encuentra en el puesto 136 del ranking ATP con 445 puntos, a la espera de una segunda mitad de temporada en la que, lejos de los éxitos que pudo celebrar en 2022, las lesiones volvieron a aparecer para no darle demasiada tregua en el circuito. El mejor resultado de Rafa son las semifinales en Wimbledon, donde no pudo competir por lesión pero tampoco sumó puntos debido al veto del torneo a los tenistas rusos y bielorrusos, por lo que será en el US Open, donde cayó en octavos de final, donde pierda muchos de los puntos que le restan en lo que a la clasificación ATP se refiere.

Djokovic releva a Alcaraz en el uno

Por su parte, Novak Djokovic asciende al número uno de la clasificación ATP después de conquistar en Roland Garros el título de campeón. El tenista serbio suma 1.640 puntos con respecto a la pasada edición y sobrepasa así en el ranking a un Carlos Alcaraz que cedió en semifinales ante el serbio después de no poder jugar con la presión, que se tradujo en unos calambres en piernas y brazos que le impidieron competir a partir del tercer set.

Djokovic aparece este lunes en la clasificación con 7.595 puntos, por los 7.175 de un Alcaraz que tendrá oportunidad dentro de unas semanas de darle la vuelta a la tortilla dentro de la pugna y la constante alternancia que mantienen ambos tenistas en 2023 en lo que a la batalla por el número uno se refiere.