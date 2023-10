Novak Djokovic y Rafa Nadal mantienen una de las grandes rivalidades de la historia del deporte, dentro de una trayectoria mayúscula en ambos casos y que se ha traducido en respeto mutuo tanto dentro como fuera de las pistas de tenis. Sin embargo, hablamos de dos personalidades claramente diferenciadas y que chocan en varios aspectos. Después de unas últimas declaraciones de Nadal, en las que deslizaba que Djokovic podría haberse frustrado si no hubiera conseguido más títulos de Grand Slam, el serbio ha respondido asegurando no estar de acuerdo.

«Sí que se puede vivir frustrado con 22 Grand Slam, por ejemplo Novak –Djokovic– lo vive de una manera más intensa. Para él, hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Quizás por eso mismo lo ha conseguido», había comentado Nadal, en una entrevista hace unas semanas en la que habló de su futuro como tenista profesional y tuvo un hueco para opinar también sobre la trayectoria de su gran rival histórico, con permiso de Roger Federer.

Pasaron los días y Djokovic, que actualmente se encuentra haciendo un parón en competición tras la intensidad vivida en los últimos meses, título en el US Open incluido, respondería a las palabras de Nadal, mostrando su desacuerdo con lo que opinó el campeón de 14 Roland Garros. «Él tiene su opinión con la que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi opinión, pero no la compartiré porque no quiero profundizar más en el tema. No es necesario en absoluto», aseguró Novak en una entrevista con Sportal, en la que pidió no profundizar en el tema.

«Vi que se volvió bastante viral, que la gente hablaba de eso. Cada uno tiene derecho a tener su propia opinión y a interpretar a las personas en el contexto que sea. Rafa es un gran campeón, le aprecio y respeto mucho como campeón, como mi mayor rival, como hombre y tenista que ha participado en gran medida en la configuración de mi juego y los resultados que ha logrado», dijo también Djokovic sobre Nadal, al que se ha enfrentado la friolera de 59 veces en partido oficial.

𝗟𝗼𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗹𝗮𝗺. "Creo que Djokovic lo vive de una manera más intensa. Para él, hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo". 📺 #NADALenMovistarPlus, con @juanmacastano, a las 21:45 en 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐥𝐮𝐬+ (dial 𝟳). pic.twitter.com/KpnRJC9ELM — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) September 18, 2023

«No tengo ninguna intención de hablar en un contexto negativo sobre Nadal o Roger Federer, porque mi respeto supera quizás algunas opiniones negativas sobre ellos», zanjaría Djokovic, quien quiso dejar su impronta alrededor de un debate sobre una ambición que se ha entendido, tras las declaraciones de Rafa Nadal, como algo polémico o dispar en la relación entre ambos tenistas, leyendas del deporte.

Djokovic y Nadal, en pausa

Aunque de distinta manera y por diferentes motivos, tanto Novak Djokovic como Rafael Nadal se encuentran en la actualidad alejados del circuito ATP. El tenista serbio, campeón del US Open, no compite oficialmente desde la semana posterior, en la que jugó la fase de grupos de la Copa Davis, y tomó la decisión de saltarse la gira asiática. Volverá en Paris-Bercy, a finales de octubre. Por su parte, Rafa Nadal sigue con el proceso de recuperación de la lesión en el psoas ilíaco, sufrida en enero, y regresará a la competición en el Open de Australia 2024, según explicó el director del torneo, Craig Tilley.