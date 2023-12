Rafa Nadal consuma su regreso al tenis con derrota en el dobles en Brisbane

347 días después de su último y fatídico encuentro como profesional, Rafa Nadal volvió a pisar una pista de tenis para disputar un partido ATP. El debut del tenista español se dio en el ATP 250 de Brisbane, en la competición de dobles y con su entrenador, Marc López, como improvisado compañero, en una demostración de que el resultado era lo de menos para Nadal, quien cedió (6-4, 6-4) junto a Marc ante una pareja contrastada con el sólido Jordan Thompson y el especialista Max Purcell. Pero lo más importante, seguramente lo único, es que Rafa Nadal ha vuelto al tenis y lo hace para quedarse en 2024.

Desde que se conoció la decisión de Rafael Nadal de disputar el dobles en Brisbane, con el aliciente extra de hacerlo con Marc López, actual miembro de su cuerpo técnico y con el que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Río, se supo también que su debut se daría en esta competición y no en el individual, el verdaderamente relevante, en el que se estrenará el 2 de enero ante un viejo conocido como Dominic Thiem.

Nadal se apuntó al dobles para aumentar algo el ritmo competitivo y sumar sensaciones en pista, en lo que sería, según las previsiones, un solo partido, teniendo en cuenta su inactividad y, por descontado, también la de un Marc López que se retiró en mayo de 2022. Pese a ello, la dupla Nadal-López recordó viejos momentos sobre la pista y dejaron una imagen decente, en la que pese a la derrota, se pudieron ver cosas positivas y útiles del lado de Rafa, de cara a su futuro más inmediato en individuales.

All smiles regardless of result 😇@RafaelNadal #BrisbaneTennis pic.twitter.com/fPhUUj0yOK

