Las aspiraciones de Rafa Nadal de llegar a una realidad competitiva como la que desea y como la que los aficionados dibujan en su mente se van desgastando a cada semana que pasa. Después de la lesión sufrida en Brisbane en el inicio del año, no hemos podido ver al campeón español en un torneo oficial, sólo en la muestra de exhibición de El Slam de Netflix. El último varapalo ha llegado como un mazazo, en forma de renuncia a última hora del Masters 1000 de Indian Wells e intentamos tratar los motivos que han llevado a Nadal a borrarse del torneo, entre los que caben, de nuevo, los problemas físicos, y también la demostrada predilección por la temporada de tierra batida.

Nadal no se ha escondido en ningún momento al deslizar que 2024 puede ser el último año de su carrera deportiva. Ya lo adelantó el 18 de mayo de 2023, en una rueda de prensa en la que anunciaba su baja para todo ese curso, en forma de retirada temporal para sanarse física y mentalmente. Toda comparecencia posterior ha venido acompañada de máxima precaución y aires de retirada cercana, si bien sin cerrar la fecha, aún, en la que dirá adiós al tenis.

La realidad es que ese momento parece más cerca que nunca después de ver cómo el campeón de 22 torneos de Grand Slam ha hecho todo lo posible para disputar el Masters 1000 de Indian Wells, incluyendo una semana completa de entrenamientos en California, pero no ha podido lograr el tono necesario. Por el camino, una contractura en la espalda que le habría impedido sacar en los días previos a El Slam de Netflix, la exhibición que disputó con Carlos Alcaraz en Las Vegas, y parece que también después de este evento.

Asegurando que era una decisión muy dura la que se había visto obligado a tomar, Rafael Nadal decía lo siguiente al anunciar su baja de Indian Wells 2024. «He estado trabajando duro y entrenando y todos sabéis que he hecho una prueba este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al máximo nivel en un evento tan importante». El discurso era casi igual que el del Open de Australia y el de Doha, y esto deja otra explicación alternativa a la ausencia de Nadal de un torneo que le hacía mucha ilusión jugar, pero no tanto como la temporada de tierra batida.

«Para mí lo prioritario es intentar salir ileso de Indian Wells. Lo que se tenga que dejar, dejarlo en la temporada de tierra, que puede que sea la última o no, no lo tengo decidido al 100 por 100. De momento las cosas van por ese camino», comentó Nadal en la rueda de prensa previa a El Slam de Netflix, en Las Vegas y con presencia de Alcaraz. Toda una declaración de intenciones, sumada a otras palabras que, sin saberlo entonces, dejaban pistas sobre una opción que ha acabado sucediendo, por desgracia, para Rafael Nadal. «La preparación para Indian Wells ha sido mala y para Brisbane había sido buena…», había adelantado el jugador balear.

La tierra batida lo es todo para Rafa Nadal a estas alturas de su carrera deportiva. Para el jugador español, sentirse competitivo supone felicidad en lo que respecta al tenis y sabe que donde puede estar más cerca de conseguir un alto nivel es en las pistas de arcilla, donde es, sin ninguna duda, el mejor tenista de todos los tiempos. Por ello, uno de los motivos que se asocian a su baja de Indian Wells, como a la anterior en Doha, es priorizar la preparación en tierra batida por encima de jugar uno o dos partidos en un torneo en pista dura, donde además puede contar con el riesgo de lesionarse.

Montecarlo, Barcelona, Madrid o Roma pueden ser torneos, aunque seguramente no todos, para disputar y hacer un buen papel, al tiempo que se va calentando y adaptando al ritmo competitivo y el objetivo central de la temporada, que no es otro que Roland Garros. Ese ‘todo a la tierra’ de Nadal en su probable último año además es en 2024 una apuesta doble, ya que el Grand Slam tendrá su secuela en los Juegos Olímpicos de París, que obligan a Rafa a regresar en el mes de junio a las instalaciones donde ha ganado en 14 ocasiones, con la oportunidad extra de representar a España.

El motivo de la baja de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Indian Wells no parecía venir de una lesión, al menos a tenor de lo visto en Las Vegas el pasado domingo o de las declaraciones del propio Nadal, tanto previas como en el comunicado de anuncio de su renuncia. Sin embargo, David Ferrer, capitán de el equipo de España de Copa Davis, desveló en El Slam de Netflix que Rafael había sufrido una contractura en la espalda que le impidió sacar los días anteriores.

