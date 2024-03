El análisis más duro sobre el final de Rafa Nadal: «Sólo es una sombra de sí mismo»

El mundo del tenis espera el regreso de Rafa Nadal para ver al tenista español, uno de los mejores de todos los tiempos, al menos en un último baile. La temporada de tierra se acerca y con ella el objetivo de Nadal en este 2024 que puede ser el de su retirada. Como tal, Rafael se prepara a destajo, pero su baja en el Masters 1000 de Indian Wells alimenta las voces de aquellos que no creen que el manacorí esté ya para competir como profesional. El último en mencionarlo ha sido un ex compañero de Nadal en el circuito, el francés Jo-Wilfried Tsonga.

Retirado desde verano de 2022, Tsonga fue uno de los rivales más habituales de Rafa Nadal durante el largo periodo de plenitud de ambos jugadores. No en vano, en hasta 14 ocasiones jugaron frente a frente, con 10 triunfos para el balear y 4 para Jo-Wilfried, quien llegó a ser número 5 del ranking ATP y finalista en el Open de Australia, además de conquistar un total de 18 títulos individuales en su carrera.

Ahora, Tsonga sorprende con unas declaraciones sobre Rafa Nadal, que si bien sinceras y no malintencionadas, han hecho mucho ruido en la esfera tenística debido a la crítica a la gestión del jugador español de sus últimos días en el circuito ATP, en comparación con los objetivos que se le atribuyen.

En una charla con L’Equipe, Tsonga fue preguntado por Nadal, con el que casi comparte edad –38 años tiene el francés y 37 Rafael–. «La verdadera incógnita es saber lo que Rafa es capaz de hacer en tierra batida. Hoy, en pista dura, lo sabemos. Por lo que hemos visto, honestamente sabemos que no se mueve tan bien, que nunca rendirá tan bien como lo hizo antes», analizó el ex jugador francés, quien no confía en que Nadal pueda tener un rendimiento alto en el resto de su carrera profesional debido a las limitaciones físicas.

La crítica de Tsonga a Nadal

Las palabras que más resuenan de Tsonga sobre Nadal son las que pronunció posteriormente, asegurando que el jugador español se irá cuando esté en paz consigo mismo y con el tenis. «Está buscando aceptación para poder irse. En realidad, desde hace unos meses sólo es una sombra de sí mismo. Creo que sólo quiere probarse a sí mismo, decirse a sí mismo ahora que puede irse con seguridad y estando en paz», explicaba Jo-Wilfried Tsonga.

Tsonga y Nadal, tras un partido en Wimbledon. (Getty)

Para finalizar, Tsonga reconocía que Rafa Nadal tenía un margen importante sobre el resto en tierra batida, pero duda que ahora, a fecha 2024 y con tantas lesiones a sus espaldas, pueda seguir manteniéndolo. «No sé si podrá defenderse en un partido difícil a día de hoy», comentó, en referencia a la temporada de arcilla. Sin embargo, el galo anima a Nadal a dejar el tenis sin deber nada a nadie. «No le queda nada que demostrar, eso se acabó. Solo quiere tranquilizarse y decir ‘está bien, puedo irme’».

La tierra, prioridad para Rafa Nadal

La competitividad de Rafa Nadal es uno de sus principales argumentos. Así lo ha sido durante sus mejores años y continuará en lo que le quede de carrera deportiva. Por ello, aunque no mediara lesión importante, el tenista español ha decidido priorizar en este año 2024 la temporada de tierra batida, hasta el punto de darse de baja de última hora de Doha o Indian Wells.

Nadal ya trabaja sobre arcilla buscando el punto competitivo necesario para luchar hasta donde pueda en torneos como Montecarlo, Madrid o, por supuesto, Roland Garros, y aprovechar para acallar a todos aquellos que piensan que debería dejar el tenis sin necesidad de intentar ganar una vez más.