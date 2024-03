Tercer partido, tercera victoria y tercer gran despliegue de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells. El tenista español superó a un viejo conocido como Fabian Marozsan, con el que tenía ganas de revancha, gracias a un tenis sólido y brillante en los momentos decisivos, que acabó con un partido en el que la historia se terminó en cuanto Carlitos se dispuso a apretar el acelerador. El 6-3, 6-3 final aumenta la candidatura de Alcaraz al título, en su mejor torneo, en sensaciones, de 2024, y a la espera de conocer rival en cuartos de final.

Alcaraz no tuvo dudas de cómo afrontar el duelo ante un Marozsan que llegaba en racha y con el recuerdo del triunfo de la pasada temporada en Roma, cuando sorprendió a un Carlos que, en esta ocasión, estuvo más listo, aplicado y afortunado en su tenis para cerrar todas las puertas a su rival. El húngaro, que combinó grandes golpes potentes con algún cortado para descentrar, aguantó en la primera mitad de ambos sets, para acabar desinflándose cuando la pelota más pesaba, dejando que Alcaraz volara sin remedio hacia los cuartos en Indian Wells.

Igual que sucediera con Felix Auger-Aliassime, el húngaro Fabian Marozsan llegaba con un récord favorable ante Carlos Alcaraz, al que había vencido en la única ocasión en que se habían enfrentado, en octavos de final del Masters 1000 de Roma. También en similitud a lo ocurrido en la jornada del lunes, Alcaraz se sacó la espina ante su rival, al que anuló en sus principales características y no dejó resquicio a la esperanza, con dos sets muy completos en los que no bajó del notable en casi ningún momento.

Crazy Pass from @carlosalcaraz to break in set 2 #TennisParadise pic.twitter.com/NAO0Gqu9wU

Alcaraz tuvo en el servicio a una de sus claves, con la variedad necesaria para alcanzar cuatro aces y conceder sólo dos pelotas de break en todo el partido, en su último juego al saque, que fueron levantadas y a la postre serían el trampolín al cierre de la victoria. En el resto del encuentro, Carlos no dio opción a un Marozsan que esperó la oportunidad de sacar ventaja, mientras sufría más con un saque que le dio puntos, pero le abandonó en los momentos clave de cada set.

Una vez guardado en su bolsillo el primer parcial, con un arreón que le otorgó cuatro juegos consecutivos, Alcaraz se volvió más calculador y supo aguantar las embestidas de Marozsan, saliendo indemne del choque y aguardando para, de nuevo en las instancias más importantes, volver a pisar el acelerador y calcar el 6-3 del set inaugural, con el doble premio de la victoria y el pase a cuartos de final, donde le esperará el rival más duro del Masters 1000 de Indian Wells en su camino hasta la fecha: bien Alexander Zverev o bien Alex de Miñaur.

50 not out 🔥@Carlosalcaraz with a clinical display defeating Marozsan 6-3 6-3 to reach 50 Masters 1000 wins 👏 pic.twitter.com/HisVVOw9SI

— Tennis TV (@TennisTV) March 12, 2024