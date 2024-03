Carlos Alcaraz lo admite: este es el problema con el que más le cuesta lidiar

Los mejores jugadores del mundo también atraviesan baches y Carlos Alcaraz ha vivido, probablemente, el primero de los grandes en lo que va de carrera en la élite del tenis. El número dos del ranking ATP acumula casi ocho meses sin levantar un título y en 2024 las cosas no han empezado bien para él, con derrotas en el Open de Australia y Buenos Aires a las que tiene que sumar la retirada en Río de Janeiro. Ahora, en el Masters 1000 de Indian Wells, Alcaraz aparece con ilusiones renovadas y se confiesa sobre un problema basado en la confianza y al que debe poner solución de inmediato.

Unos cuartos de final, unas semifinales y una primera ronda –por retirada– son un bagaje muy discreto para un tenista que ha sido nº1 y que aspira a ganar casa torneo ATP que disputa. El primero consciente de su racha negativa es el propio Carlos Alcaraz, quien en Indian Wells, un torneo en el que defiende el título conquistado en 2023, se confesó sobre lo que le ocurre, en el primer paso hacia encontrar la tan esperada y necesaria solución.

«Después de Buenos Aires no he jugado bien al tenis. Mi nivel de confianza ha bajado un poco, y he sufrido en los entrenamientos casi cada día, tratando de mantener mi confianza lo más alta posible, intentando ser yo mismo cada día», analizó Alcaraz en la rueda de prensa posterior a su partido ante Felix Auger-Aliassime, en el que se coló en octavos de Indian Wells con una exhibición.

Superar estos problemas de autoestima, que probablemente no habían aparecido hasta la fecha, son un ejercicio que ayudará a Alcaraz en el futuro, pero también en el presente. Para ello, contará con la inestimable ayuda de su entrenador, Juan Carlos Ferrero. “Trato de dar el 100% en cada entrenamiento, intento estar completamente centrado en cada bola. Hablo con Juan Carlos, con el equipo y también con mi psicóloga en algunas ocasiones, lo que me ha ayudado bastante», confesaba un sincero Carlos.

La figura de su psicóloga, Isabel Balaguer, le está sirviendo de gran ayuda en este tramo. «Me ha dado algunos consejos que trato de poner en práctica en los entrenamientos y partidos. Sentirme bien en cada partido es muy, muy importante. Necesito ese nivel al que jugué a finales de primera ronda y hoy», analizaba Carlos Alcaraz.

Alcaraz y los comentarios en redes sociales

Carlos Alcaraz se distingue por ser un personaje activo en redes sociales, donde siempre acostumbra a mostrar su mejor cara. La juventud ayuda al murciano a la hora de lidiar con las nuevas tecnologías, pero también le lleva a sufrir por los comentarios negativos, que se han multiplicado en las últimas semanas. «Soy un chico que mira mucho el móvil, y veo muchos comentarios que la gente hace. La mayoría son positivos, pero hay algunos que son malos. Es difícil lidiar con ellos, pero es lo que estoy intentando, mantenerme aislado de todo, ser yo mismo y disfrutar cada vez que salgo a la pista», reconocía Alcaraz, quien está tratando de dar la vuelta a la situación.

«Para mí, ha sido un poco difícil ser yo mismo en los últimos meses o en los últimos torneos. He tratado de disfrutar de cada partido y de cada punto, pero ha sido complicado mantenerme con una intensidad alta siempre. Intento abstraerme de todo y tratar de disfrutar en pista, que es lo más importante para mí», zanjó el número dos del mundo, quien en Indian Wells inicia un nuevo camino hacia disfrutar al máximo del tenis y de su juego.