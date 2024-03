Carlos Alcaraz – Fábián Marozsán: dónde ver el partido y horario del Masters 1.000 de Indian Wells de tenis en directo

Carlos Alcaraz continúa con paso firme en el Masters 1.000 de Indian Wells 2024 y ya se ha plantado en los octavos de final. Fábián Marozsán será el rival del número dos del ranking de la ATP y ambos pelearán por sacar una plaza para esos cuartos en el que los dos quieren estar, pero sólo podrá hacerlo uno. El murciano, además, se presenta a este choque y al campeonato en general como el vigente campeón y defensor del título, por lo que es uno de los grandes adversarios a batir.

El tenista murciano arrancó su participación en el Masters 1.000 de Indian Wells 2024 en segunda ronda, donde superó en tres sets a Matteo Arnaldi. El italiano ganó la primera manga por 6-7, pero Carlos Alcaraz se repuso tras ese susto y barrió al de San Remo con un contundente 6-0 para igualar el encuentro, y con otro aplastante 6-1 en el tercero para sacar ese billete para la tercera ronda de este torneo que se celebra en California.

En los dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells 2024 se cruzaba en el camino de Carlos Alcaraz un siempre complicado y batalloso Félix Auger-Aliassime, pero el canadiense no tuvo opciones ante el murciano. El número dos del ranking de la ATP ganó por la vía rápida imponiéndose en el primer set por 6-2 y en el tercero por 6-3, lo que le valió para deshacerse rápidamente de su rival y plantarse en los octavos de final. Ahora su rival será Fábián Marozsán, al que nunca se ha enfrentado en el circuito de la ATP. El húngaro, de 24 años, ha superado a Juirj Rodionov, Nicolás Jarry y Thiago Seyboth Wild hasta llegar a este duelo ante el de El Palmar.

A qué hora juega Alcaraz contra Marozsán

El partido en el que Carlos Alcaraz se medirá a Fábián Marozsán en los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells 2024 ha sido programado por la ATP para este martes 12 de marzo, aunque el horario no ha sido fijado aún a la espera de saber todos los encuentros que se jugarán ese día. Al haber menos encuentros se espera que en España tenga un horario de tarde-noche, no llegando al punto de celebrarse en la madrugada al miércoles.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en Indian Wells 2024

Carlos Alcaraz sigue con vida en este Masters 1.000 de Indian Wells 2024 que está siendo apasionante. El murciano quiere revalidar el título después de ganarlo el año pasado, aunque es consciente de que no será una tarea fácil porque los Novak Djokovic, Daniil Medvedev o Jannik Sinner, entre otros, siguen peleando por el objetivo de coronarse en California. Además, el de El Palmar tiene ese sabor agridulce de todavía no haber conseguido morder metal ahora que ya estamos avanzando en el año. Eso sí, ganó a Rafa Nadal el The Netflix Slam, pero el número dos del ranking de la ATP busca conquistar este tipo de torneos y para ello tendrá que superar en los octavos de final a Fábián Marozsán este martes 12 de marzo.

Carlos Alcaraz en directo: dónde ver y cuándo es el partido de Indian Wells

El Masters 1.000 de Indian Wells 2024 sigue desarrollándose sin tiempo que perder y Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del torneo que se celebra en California ante Fábián Marozsán. El tenista murciano arrancó el campeonato ganar al italiano Matteo Arnaldi, aunque cedió el primer set frente al de San Remo. Después le tocó un rival de mucha más relevancia como es Félix Auger-Aliassime, pero el de El Palmar barrió al canadiense y ya se plantó en esta fase en la que también tendrá que sudar para avanzar a los cuartos. Los grandes favoritos siguen vivos en la competición y el número 2 del ranking de la ATP sigue con la clara intención de revalidar el título. Los amantes de este deporte tienen muchas ganas de disfrutar y la manera de hacerlo en España es a través de Movistar+, que fue el medio de comunicación que adquirió los derechos de emisión en nuestro país. Esto significa que el Alcaraz – Marozsán se podrá ver por el canal Vamos o Movistar Deportes, aunque este último es de pago y habrá que tener contratado el paquete que incluye este canal.

Además, todos aquellos seguidores del joven tenista de El Palmar y amantes del tenis en general que quieran disfrutar de este Carlos Alcaraz – Fábián Marozsán de octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells 2024 podrán verlo en streaming y en vivo online mediante dispositivos como ordenadores, tablets, móviles y smarts TVs. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofrecemos la mejor información sobre todo lo que ocurra en California, lugar donde se está desarrollando el campeonato. Además, tendremos todas las crónicas de los partidos de Carlitos Alcaraz, así como sus reacciones tras los partidos o las noticias más destacadas que se produzcan alrededor de la figura del murciano en el torneo estadounidense.