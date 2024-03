El misterio de la celebración de Carlos Alcaraz con ‘N’: ¿A quién le dedicó la victoria?

Vuelven las celebraciones de Carlos Alcaraz con la cámara de retransmisión. Es habitual que los tenistas ganadores de un partido en torneos como el Masters 1000 de Indian Wells firmen en la pantalla de grabación e incluso se animen con una breve dedicatoria. Carlitos, que ya lo había hecho el año anterior, acordándose incluso de Fernando Alonso, volvía a animarse tras vencer a Felix Auger-Aliassime, con un mensaje misterioso y una ‘N’ con la que el tenista también ‘jugó’ en redes sociales.

Inmediatamente después de colarse en octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, Alcaraz celebró un momento con el público y se dirigió a la cámara con un rotulador, donde escribiría lo siguiente. «N. See you soon». Esa letra y el «nos vemos pronto», en su traducción al español, revolvió las redes sociales como no lo habían hecho sus puntazos en el fantástico partido que cerró ante Auger-Aliassime por 6-2, 6-3. Pronto comenzaron las cábalas y especulaciones.

¿A quién se dirigía Carlos Alcaraz? ¿Quién es N? El tenista murciano se pronunció sobre ello en las redes sociales minutos después, pero lo hizo para continuar con el enigma, sin desvelar a quién iba dirigido ese mensaje. En X, antiguo Twitter, Alcaraz publicó tres mensajes, aumentando la incertidumbre sobre su mensaje.

Con una ‘N’ y otros dos emoticonos, Carlitos incluso interactuó con un usuario que le preguntaba. «¿Qué sabes que no sepamos nosotros?». «Muchas cosas», contestó el número dos del ranking ATP, uno de los deportistas más divertidos en lo que a su gestión de redes sociales se refiere.

¿Para quién es la ‘N’ de Carlos Alcaraz?

Entre los usuarios de Twitter, las especulaciones han ido circulando con el paso de las horas, y en dos de ellas, el sentido iría en la dirección más relacionada con el tenis. La N es la inicial del nombre de Novak Djokovic, el gran rival de Carlos Alcaraz en el circuito y con el que se podría cruzar en la final del Masters de Indian Wells. Por su parte, también hay quien hablaba de un mensaje dirigido a Rafa Nadal, otro con el que se puede relacionar esa misteriosa N. En el caso del manacorí, la señal sería por su ausencia en el torneo y, por consiguiente, en el circuito ATP.

Una posible novia a la que dedicar la victoria, alguien de su equipo o entorno… muchas son las teorías que circulan en torno a esa N que Carlos Alcaraz escribió a propósito para hacer dudar a propios y extraños, y que, más allá de su gran triunfo ante Felix Auger-Aliassime, le vuelve a convertir en protagonista indiscutible en las redes sociales, a la espera de que sus buenas sensaciones le sigan haciendo avanzar rondas en el Masters 1000 de Indian Wells.

Alcaraz va lanzado en Indian Wells

En lo que respecta a la aportación meramente deportiva y competitiva en el Masters 1000 de Indian Wells, Carlos Alcaraz avanza con paso firme y sensaciones cada vez mejores, recordando a la versión más ‘top’ del jugador murciano, que no hemos podido ver con la continuidad deseada en lo que llevamos de 2024.

Ante Felix Auger-Aliassime, un rival que le había derrotado en tres ocasiones en el pasado, Alcaraz fue una apisonadora, firme con la derecha y el servicio y determinante para romper hasta en cuatro ocasiones el servicio de su rival. El resultado, inapelable, de 6-2, 6-3, le lanza a los octavos de final de Indian Wells, donde se medirá a Fabian Marozsan, el que fue su verdugo en el Masters 1000 de Roma 2023.