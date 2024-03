¿Cuándo juega Carlos Alcaraz en Indian Wells?: a qué hora y dónde ver los partidos desde España

Vigente campeón del torneo, Carlos Alcaraz llega al Masters 1000 de Indian Wells con un solo objetivo entre ceja y ceja, que no es otro que el de revalidar el título conquistado en 2023. El año 2024 no ha comenzado de la mejor manera para el tenista español, quien fracasó en sus intentos de sumar su primer título de la temporada en el Open de Australia y en Buenos Aires, y en Río de Janeiro tuvo que retirarse por lesión. Sin embargo, la ambición de Alcaraz es como su talento, no tiene límites, y en Indian Wells ya conoce quiénes son sus rivales y los días que puede jugar sus partidos, que se podrán ver en directo por TV desde España.

El torneo de Indian Wells se adapta a las mil maravillas a las condiciones de juego de Carlos Alcaraz. La pista, dura y outdoor pero con bastante manejabilidad, al ser una de las más lentas entre las pistas rápidas del circuito ATP, hace que Alcaraz pueda manejar con su derecha el tempo del juego y sacar a pasear una variedad de golpes que no está al alcance de casi ningún otro jugador de la actualidad.

Además, Alcaraz tiene una comunión con el público del Masters 1000 de Indian Wells, que le quiere por su talento en la cancha y por su desparpajo. Carlitos es, además de un enorme jugador, todo un showman, y eso en Estados Unidos se premia el doble.

Todo ello intentará utilizarlo Alcaraz para darle la vuelta al inicio de temporada, en el que no ha conseguido cumplir las expectativas, y tratar de sacar adelante cada partido en el cuadro final de Indian Wells hasta llegar a las rondas finales, en las que podría empezar a soñar con revalidar el título conquistado en 2023 en una final mágica ante Daniil Medvedev.

Cuadro y rivales de Carlos Alcaraz en Indian Wells 2024

Pese a partir como segundo cabeza de serie del cuadro masculino, Carlos Alcaraz no tuvo precisamente suerte al conocer quiénes son sus rivales, tanto el primer contrincante como los potenciales posteriores, en un cuadro que le depara varios enfrentamientos de altísimo nivel si quiere cumplir su objetivo de reválida en Indian Wells.

Alcaraz ya sabe quién será su rival en el debut en el Masters 1000 de Indian Wells. Matteo Arnaldi, número 40 del ranking ATP y con un inicio de temporada esperanzador, consiguió batir en primera ronda (7-6, 7-6) al francés Luca Van Assche, y se medirá en segunda ronda a un Carlos que debe tener mucho cuidado con un contrincante que llega rodado y con el tanque de confianza al máximo.

Si Carlos Alcaraz logra vencer a Arnaldi, como se presupone, se mediría al ganador del duelo entre el galo Lestienne y el canadiense Auger-Aliassime, quien le ha derrotado en más de una ocasión en partidos directos. La cosa no acabaría ahí para Alcaraz, al que le pueden esperar Nico Jarry o Karen Khachanov en octavos o Alexander Zverev, su verdugo en el Open de Australia 2024, en cuartos. Para semifinales, quedaría un esperadísimo partido ante Jannik Sinner, mientras que las opciones de que la final fuera ante Novak Djokovic son altas.

Cuándo juega Carlos Alcaraz: las fechas

El debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells 2024 se producirá con alta probabilidad el sábado, con la posibilidad de que se juegue su partido ante Arnaldi en la madrugada española. Dado el caso, Alcaraz volvería a jugar el lunes y el martes o miércoles, si sigue adelante en el cuadro, mientras que el resto de partidos serían jueves o viernes y sábado antes de la final del domingo, en la que, en caso de llegar, defendería el título de campeón de 2023. Con respecto a qué hora juega Alcaraz, se irá confirmando antes de los partidos a los que se enfrente el murciano en Indian Wells.

Dónde ver desde España los partidos de Indian Wells 2024

Tanto los partidos de Carlos Alcaraz como el resto de duelos importantes del Masters 1000 de Indian Wells se podrán seguir en directo por TV desde España. Un año más, la plataforma de pago Movistar + es la encargada de la emisión del torneo californiano, que se celebra del 6 al 17 de marzo y que tiene en Alcaraz a uno de sus grandes reclamos, en lo que respecta al cuadro masculino.