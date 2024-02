Carlos Alcaraz se retira lesionado en primera ronda de Río y hace saltar las alarmas

Carlos Alcaraz está viviendo un inicio de 2024 muy negativo y después de dos derrotas duras, anteriores a lo que él esperaba, en Open de Australia y Buenos Aires, apenas duró dos juegos en pie en el ATP 500 de Río de Janeiro. La mala suerte visitó a Alcaraz en forma de lesión, y con 1-1 en el marcador y apenas 18 minutos de encuentro, tuvo que retirarse por una torcedura de tobillo, que hace saltar las alarmas de cara a sus próximas citas.

Alcaraz, tras ser atendido por el médico y con ostensibles gestos de dolor, no tuvo más remedio que dar la mano a su rival en primera ronda del ATP de Río de Janeiro, el tenista local Thiago Monteiro, y abandonar el partido, diciendo adiós a su objetivo de conquistar una competición que ya ganó en 2022 y en la que quedó finalista en 2023.

Visiblemente afectado por la lesión, Alcaraz pidió perdón al público de Río de Janeiro, que pagó una entrada para verle y tuvo que esperar a bien entrada la noche, debido a las lluvias en las horas anteriores, para verle jugar. Un infortunio apartaba a Carlos de uno de sus torneos favoritos, donde mejor es recibido, y confirma que 2024 no ha empezado como deseaba el tenista español.

Feel better soon and come back stronger 🫶@carlosalcaraz retires in Rio while facing Thiago Monteiro. @RioOpenOficial | #RioOpen10Anos pic.twitter.com/sYBDAGqLYq — ATP Tour (@atptour) February 21, 2024

A la conclusión del encuentro, Carlos Alcaraz compareció para contar cómo había sucedido la lesión y cuáles fueron sus impresiones nada más producirse. «La sensación ha sido mala porque me he caído mal, esa es la impresión. Sentía dolor desde el primer momento y sabía que iba a ser complicado jugar. Le he dicho a mi equipo que lo intentaba dos juegos y que si no me retiraba. Si vas alargando la cuerda al final se rompe», comentó.

Alcaraz piensa en volver cuanto antes

«Tanto mi fisio como el del ATP me han dicho que creen que no es algo serio. El tobillo tiene que enfriarse. Vamos a ver mis siguientes movimientos y lo que sale en las imágenes. A partir de ahí tomaremos un rumbo u otro», tranquilizaba Alcaraz, quien fruto del dolor tuvo que decir adiós al ATP de Río de Janeiro, torneo en el que defendía final y 300 puntos, pero espera poder estar tanto en El Slam de Netflix, el próximo 3 de marzo, como en el Masters 1000 de Indian Wells, que ganó en 2023.

La lesión sufrida por Carlos Alcaraz le incapacitaba para poder seguir compitiendo ante Monteiro en el torneo ATP de Río de Janeiro, pero el español espera no tener que perderse más torneos por este problema físico. El próximo compromiso de Alcaraz es amistoso, pero con gran preparación y expectación, como es El Slam de Netflix que debe medirle en menos de dos semanas, concretamente el 3 de marzo, a Rafa Nadal en Las Vegas. Después, la principal cita de marzo para Carlitos es el Masters 1000 de Indian Wells, del 6 al 16 de marzo, donde defiende título. También, en el calendario del jugador español, está el Masters 1000 de Miami, que se disputa inmediatamente después, del 17 al 31 de marzo de 2024.