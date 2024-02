Carlos Alcaraz sorprende con un nuevo tatuaje en homenaje a su título en Wimbledon

Carlos Alcaraz ha sorprendido en el torneo ATP 500 de Rio de Janeiro con un nuevo tatuaje, que conmemora uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. El tenista español alcanzó la gloria el pasado mes de julio en Wimbledon, ya adelantó que su idea era grabarlo en su cuerpo y meses después, este marcado ya está en su piel, con un símbolo especial y la fecha para el recuerdo de su histórica victoria ante Novak Djokovic en el All England Club.

En Río de Janeiro, en uno de los eventos previos antes de su debut en el torneo, se puede ver que en la pierna de Carlos Alcaraz, cerca de la zona del tobillo, hay un nuevo tatuaje, con la fecha de la final de Wimbledon, en la que se coronó como campeón de Grand Slam por segunda vez en su carrera deportiva, y un dibujo, que parece una fresa, símbolo del torneo británico y que Alcaraz ya avanzó que podía formar parte de su próximo tatuaje.

Por el momento, Alcaraz no ha presentado públicamente este tatuaje, como sí hizo con el primero que se hizo, en 2022. Tampoco publicitó su grabado cuando ganó el US Open 2022, cuya fecha también aparece marcada en su piel como otro momento importantísimo en su vida. Además, en esta ocasión, es probable que el tatuaje de Carlos Alcaraz en recuerdo a Wimbledon pueda pasar desapercibido en los partidos del jugador murciano, al estar en una zona que podría taparse con el calcetín.

