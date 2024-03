Tremendo batacazo de Djokovic en Indian Wells: eliminado por el 123 de la ATP

Sorpresa mayúscula en el Masters 1000 de Indian Wells. Novak Djokovic, número uno del mundo y gran favorito a conquistar el título en el torneo californiano, cayó eliminado en tercera ronda, de manera inesperada y épica, ante el nº 123 del ranking ATP. Luca Nardi, italiano de 20 años y que llegaba con la condición de lucky looser al cuadro final, tras haber caído en la previa, infligió la peor derrota de su vida en estos torneos a Nole, desdibujado y muy lejos de su mejor versión.

No había empezado bien Djokovic en Indian Wells, sufriendo en su debut en segunda ronda ante el australiano Aleksander Vukic. Sin embargo, tras sacar el partido adelante en tres sets, se esperaba una mejoría de cara al siguiente y Luca Nardi aparecía como un rival propicio para coger ritmo. Nada más lejos de la realidad. En dos horas y 22 minutos, el joven italiano, nacido, como Carlos Alcaraz, en 2003, le despedía del primer Masters 1000 de la temporada por un resultado de 6-4, 3-6 y 6-3.

Djokovic no se encontró cómodo en ningún momento del encuentro y pagó cara la inactividad competitiva que traía, tras no disputar ningún torneo desde el Open de Australia. Nardi, agresivo en sus golpes y con la confianza a pleno al verse con el marcador a favor, conquistó contra pronóstico el primer set y si bien cedió el segundo, con polémica incluida y luchando al máximo ante el número uno, volvería por sus fueros en el tercer parcial, en el que fue más y mejor que Novak tanto física como tenística mente y, haciendo gala de una fortaleza mental digna de mención, no tuvo ningún problema en cerrar la contienda, su pase a octavos de final y la eliminación del número uno.

"He literally stopped" 🤯 A moment of contention during Novak Djokovic vs Luca Nardi…#TennisParadise pic.twitter.com/AlVndqqBZM — Tennis TV (@TennisTV) March 12, 2024

La peor derrota de Novak Djokovic

La derrota ante Luca Nardi se convierte, por motivos de ranking, en la peor de Novak Djokovic en toda su carrera deportiva. El joven italiano, que da el bombazo de lo que llevamos de año en el circuito ATP, no sólo está situado fuera de los 100 mejores del mundo –algo que puede cambiar tras Indian Wells–, si no que llegaba al encuentro en condición de Lucky Looser, tras perder en la última ronda de la previa y beneficiarse de la baja en el cuadro final a última hora del argentino Tomás Etcheverry.

No lo ha podido aprovechar mejor Nardi, quien en la previa ya había deslizado que tenía unas ganas inmensas de medirse a Djokovic, su ídolo de la infancia. Lo que seguramente no alcanzó a imaginar el tenista nacido en Pésaro es que pondría patas arriba el cuadro del Masters 1000 de Indian Wells con su victoria y el adiós, obligado y prematuro, del gran favorito. Ahora será él y no Novak Djokovic el que avance por la parte más alta del cuadro y se mida a Tommy Paul en octavos de final.

Hard to put this one in words 😊 One day from leaving site, lucky loser Luca Nardi pulls off one of the most unlikely upsets in recent history by defeating Djokovic at Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/x6gqnZQOoB — Tennis TV (@TennisTV) March 12, 2024

El milagro de Nardi y la decepción de Djokovic

«Creo que es un milagro. Soy el 100 del mundo y acabo de ganar a Novak Djokovic», espetaba Luca Nardi nada más terminar el partido, alucinando con lo que acababa de lograr en el Estadio 1 de Indian Wells, en sesión nocturna y ante miles de aficionados que lo último que esperaban era ver caer, como nunca antes, a un Djokovic que no jugaba desde 2019 en esta plaza y que se marcha de vació y con una gran decepción del torneo.

No está siendo el mejor inicio de temporada para el jugador serbio, quien fracasó en su torneo predilecto, el Open de Australia, tras ceder ante otro italiano, Jannik Sinner, en semifinales, y tampoco podrá ganar el torneo en el Masters 1000 de Indian Wells. «He tenido un rendimiento muy pobre. No he ganado títulos este año, no es algo a lo que esté acostumbrado. Habitualmente he empezado los años con una victoria en Grand Slam, o en Dubai o en otro torneo, pero está bien, es parte del deporte, a veces se gana y otras se pierde», reconocía Djokovic en rueda de prensa.