El PP celebra las rebajas fiscales de Sánchez pero esperará a «leer la letra pequeña» para decidir si las apoya

El Partido Popular celebra las rebajas fiscales aprobadas por Pedro Sánchez, pero esperará «a leer la letra pequeña» para decidir si apoya el decreto. Miguel Tellado, en rueda de prensa en la sede nacional, ha tirado de ironía después de que el Gobierno asumiera las propuestas de los populares: «A Pedro Sánchez le doy la bienvenida a la fachosfera».

En Génova reconocen «cierta gracia» tras ver que el Gobierno «ha asumido los postulados del PP» y asumen que esta decisión es un síntoma más de cómo «el Gobierno se descompone en vivo y en directo».

Tellado ha adelantado que sobre «el decreto de derechas, decidiremos nuestro sentido del voto cuando leamos la letra pequeña». Hasta que no se publique en el BOE, reconoce el secretario general, «máxima prudencia» porque «nos fiamos de Sánchez lo mismo que los ministros de Sumar: cero».

Sin embargo, «sobre el decreto de izquierdas» sí ha adelantado su ‘no’. Un decreto que nace después de que los ministros de Sumar le «organizaran un motín antes de entrar en el Consejo de Ministros».

«Después de que Díaz y Sánchez protagonizaran un duelo a garrotazos, el presidente ha tenido que ceder y aprobar un texto que no tenía pensado», ha señalado. «Un despropósito absoluto que no ha ocurrido en 50 años y que solo demuestra su soledad y debilidad», ha completado Tellado.

El episodio de hoy solo demuestra que Sánchez «es chantajeado hasta por sus propios compañeros de Ejecutivo, que se negaban a entrar en una reunión que debía responder a los problemas de los españoles». Un «espectáculo» que los españoles «no se merecen». «Donde deben gritar ‘no a la guerra’ es en las reuniones en Moncloa», ha ironizado.

Sin apoyos ni presupuestos

Para Tellado, esta situación es «inédita» de un país normal, pero reconoce que «llevamos tiempo sin tener Gobierno, estamos con un desgobierno», entre otras cosas por la falta de rendición de cuentas en el Parlamento y estar gobernando con unos presupuestos prorrogados.

En el PP creen que ha sido el episodio que «ha derrumbado el castillo de naipes» de Pedro Sánchez y demuestra que junto a la falta de apoyo parlamentario, tampoco tiene el apoyo en el seno del Ejecutivo.

«Pierde cada semana en el Congreso, lleva tres años sin presupuestos y además le secuestran el Consejo de Ministros», ha destacado el secretario general de los populares.

«Es un presidente sin dignidad política, vapuleado, un problema con patas», ha calificado el número 2 del PP, por eso ha exigido a Sánchez «asumir la situación», disolver las cámaras y «convocar elecciones», ha zanjado.