5 estrenos geniales que llegan hoy a Netflix: las mejores películas para un fin de semana de cine en casa

Seguirle el ritmo a los estrenos del streaming siempre es una tarea complicada, pero sólo Netflix es capaz de estrenar todo un amalgama de grandes y diferentes películas en un mismo día. El terminal, tras la publicación de éxitos virales como El botín o series del impacto de Él y ella, alojará desde hoy mismo una colección de largometrajes para todos los gustos. Desde novedades originales del estudio al rescate de piezas fantásticas de la historia de nuestro cine. A continuación, repasamos cuáles son las cinco cintas que ningún cinéfilo puede perderse este fin de semana en el abanico de contenidos de la major californiana:

5 estrenos de Netflix: las películas perfectas para el fin de semana

‘Lady Bird’

Antes de petarlo internacionalmente con Barbie (2023), la actriz Greta Gerwig estrenó su segundo largometraje como directora alcanzando la aprobación unánime de la crítica internacional. Distribuida por A24, el guion original de Gerwig nos presenta a una adolescente que en su último año de instituto, busca encontrarse a sí misma fuera de la protección de su madre.

‘Los amantes del círculo polar’

Tras años sin estar disponible en el catálogo de ningún servicio de streaming, Los amantes del círculo polar es uno de los estrenos de Netflix más aplaudidos pues es posiblemente, una de las mejores películas de la historia del cine español. La historia sigue el drama romántico de Ana y Otto, una trama de amor que va desde los ocho años a los veinticinco, abarcando un relato que cerrará su capítulo en Finlandia, en los límites del Círculo Polar.

‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’

La «gran N roja» lleva todo un año preparándose para una cinta que supone el fin de fiesta definitivo para el personaje de Tommy Shelby (Cillian Murphy). Con un reparto estelar que incluye nombres como Barry Keoghan, Tim Roth y Rebecca Ferguson, el patriarca familiar de los Peaky Blinders regresará a una bombardeada Birmingham asolada por la Segunda Guerra Mundial para impedir que su hijo forme parte de una conspiración fascista.

‘Siempre es invierno’

Estrenada el año pasado, David Trueba adapta su propia novela Blitz bajo el protagonismo de unos fantásticos David Verdaguer e Isabelle Renauld. La trama se centra en Miguel (Verdaguer), un arquitecto paisajista al que su novia Marta (Amaia Salamanca) abandona en mitad de un congreso de Bélgica. Completamente desubicado, conoce a Olga (Renauld), una mujer que trabaja de voluntaria en la organización y con la que conecta de forma inesperada.

‘Nop’

Inclasificable y viviendo entre el cine de aventuras, la ciencia ficción y el terror, Nop es posiblemente la cinta más redonda del director de Déjame salir (2017), Jordan Peele. Sin querer revelar nada de la trama, el argumento nos pone en la piel de dos rancheros hermanos encarnados por Daniel Kaluuya y Keke Palmer, quienes descubren un escalofriante suceso metereológico sobrenatural asolando el rancho de su familia.