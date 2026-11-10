Ferran Adrià, chef español (64 años), no se muerde la lengua sobre McDonald’s y confiesa: «Yo le tengo mucho respeto, de verdad, los listillos que critican, que vayan por cuatro euros»

Ferran Adrià es considerado uno de los chefs más influyentes e innovadores de la historia de la gastronomía mundial. Con su restaurante El Bulli, revolucionó la alta cocina al fusionar la ciencia con el arte y situar a España en la cima de la vanguardia culinaria. Aunque suele asociarse la alta cocina con una visión crítica de la comida rápida, Adrià puso en valor la dificultad que supone para cadenas como McDonald’s ofrecer sus productos a precios tan reducidos.

«No me gusta, pero tengo mucho respeto, porque yo a cuatro euros no sabría hacerlo mejor», explicó el chef. Adriá sostuvo que la actividad que realizan las grandes cadenas no es una tarea sencilla, por muchas críticas que reciban. «Los listillos que critican, que vayan por cuatro euros», señaló al poner en valor el precio de venta de sus productos.

La defensa de Adrià a McDonald’s

El chef barcelonés ha recordado que no todo el mundo tiene los recursos económicos necesarios para comer en restaurantes de estrella Michelin y acaban recurriendo a establecimientos más económicos. «En España, no sé en Argentina, pero en España el 95% de la gente no llega a final de mes bien», aseguró durante una entrevista en el podcast ‘Fuera de Carta’.

Adrià también elogió uno de los productos más reconocidos de McDonald’s, sus patatas fritas. A pesar de ser un producto congelado, expresó que «son mejores que muchas otras», refiriéndose a otros restaurantes que sirven patatas frescas. El propietario de El Bulli insistió en juzgar los productos en función del precio que se paga por ellos: «Deme a mí veinte euros para poder vender una hamburguesa y le hago de lo que usted quiera».

El respeto de Adrià por la hostelería

El cocinero también puso en valor el trabajo que hay detrás de este tipo de negocios, que deben mantener un modelo de producción capaz de atender a miles de clientes y ofrecer precios muy ajustados. Para Adrià, conseguirlo tiene un mérito que no siempre se reconoce desde fuera.

Por ello, considera injustas algunas de las críticas que reciben estas cadenas y defiende que no se puede juzgar un establecimiento sin tener en cuenta sus condiciones económicas y el público al que se dirige. Su reflexión pone el foco en la importancia de valorar el trabajo de cada negocio dentro de sus posibilidades.