Muere Bartina, la mujer de Ronald Koeman, a los 65 años

El mundo del fútbol se viste de luto después de conocer el fallecimiento de Bartina Koeman Boddeveld a los 65 años. La esposa de Ronald Koeman llevaba una larga etapa luchando contra el cáncer. Mediante una publicación en Instagram, el entrenador ha tenido unas últimas palabras: «Con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, despedimos a mi bella esposa, nuestra queridísima mamá y abuelita».

Las reacciones de apoyo no han tardado en llegar. Algunos jugadores como Thibaut Courtois han querido mandarle un mensaje al neerlandés en estos momentos difíciles. La mujer del técnico se estaba enfrentando a un cáncer de mama crónico desde el 2010.

Koeman pudo vivir está última etapa cerca de su familia. Cuando anunció su salida de la selección neerlandesa, también comunicó que este era uno de los motivos: «En los últimos años, también me han recordado que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas atraviesa una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi esposa Bartina me ha apoyado todos los días, a pesar de sus propias dificultades de salud, y me ha animado a terminar mi trabajo como entrenador nacional».

La selección neerlandesa de fútbol ha emitido un comunicado de apoyo para el ex futbolista y técnico: «Con profunda tristeza, nos hemos enterado del fallecimiento de Bartina Koeman, esposa de nuestro ex entrenador de la selección nacional, Ronald Koeman. Deseamos a Ronald, a sus hijos (nietos), a su familia y demás seres queridos mucha fuerza y ​​apoyo ante esta gran pérdida».

El mensaje del Barcelona a Koeman tras la pérdida de su mujer

El conjunto blaugrana también ha querido tener un detalle con una leyenda del club: «Desde el FC Barcelona queremos trasladar nuestro más profundo pésame y todo el afecto del barcelonismo a Ronald Koeman ya su familia por la pérdida de su esposa, Bartina Koeman. Descanse en paz».