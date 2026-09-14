Muere el padre de Dani Güiza un año después de perder a su madre: el duro golpe que sacude de nuevo al futbolista

No están siendo momentos fáciles para Dani Güiza. El ex futbolista de la Selección Española atraviesa un nuevo golpe familiar después de confirmar el fallecimiento de su padre, Gabriel González, que llevaba varias semanas atravesando un delicado estado de salud. Ha sido el propio deportista quien ha comunicado la triste noticia a través de sus redes sociales, donde ha compartido una fotografía junto a su progenitor. Una despedida especialmente dolorosa que llega apenas un año después de la muerte de su madre, Pepi Güiza, fallecida en marzo de 2025.

Güiza había dado la voz de alarma sobre el estado de salud de su padre el pasado mes de agosto, cuando publicó una imagen en la que aparecía Gabriel González ingresado en el hospital. En aquella fotografía, el padre del futbolista estaba tumbado en una cama y llevaba la ropa propia del centro hospitalario, mientras que uno de sus brazos aparecía vendado. El delantero jerezano acompañó entonces la imagen con unas palabras que dejaban entrever la preocupación que estaba viviendo junto a su familia: «Papá, lucha hasta el final, por favor». Una petición cargada de emoción que reflejaba la difícil situación a la que se enfrentaba su progenitor.

Finalmente, la enfermedad no pudo superarse y Dani Güiza ha utilizado de nuevo sus redes sociales para confirmar la pérdida. El futbolista ha compartido una imagen en la que aparece dando un beso en la mejilla a su padre, una fotografía que ya había publicado semanas atrás durante su ingreso hospitalario y que ahora adquiere un significado diferente. En esta ocasión, no ha necesitado acompañarla de un largo texto ni de una despedida pública para hacer oficial el fallecimiento. La imagen ha servido como homenaje a Gabriel González y como reflejo del estrecho vínculo que existía entre ambos. El deportista tampoco ha querido hacer públicos detalles sobre la enfermedad que padecía su padre ni ha informado de la fecha exacta de su fallecimiento.

La noticia llega en un momento especialmente delicado para el exjugador, que hace apenas un año perdió también a su madre. Pepi Güiza falleció en marzo de 2025 y su relación con Dani siempre fue especialmente cercana. De hecho, el futbolista decidió utilizar el apellido materno, Güiza, en su carrera deportiva. Ahora, la pérdida de su padre supone un nuevo varapalo familiar para el jerezano, que en las últimas semanas había mantenido la preocupación por la salud de Gabriel lejos de los focos y había utilizado sus redes sociales únicamente para compartir algún mensaje relacionado con su evolución.

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El mundo del fútbol se vuelca con Dani Güiza

El fallecimiento de Gabriel González ha provocado numerosas muestras de cariño procedentes del entorno futbolístico de Dani Güiza. Actualmente, el delantero milita en las filas del Trebujena Club de Fútbol, que no ha tardado en trasladarle públicamente sus condolencias tanto a él como al resto de su familia. «Desde el Trebujena Club de Fútbol queremos transmitir nuestro más sentido pésame a nuestro jugador Dani Güiza y a toda su familia por el fallecimiento de su padre, Gabriel González. Mucho ánimo y fuerza en estos difíciles momentos», comunicaba la entidad a través de sus redes sociales. El propio futbolista ha compartido este mensaje, mostrando así su agradecimiento por el apoyo recibido en estas horas.

También otros clubes que forman parte del pasado deportivo del futbolista han querido acompañarle en este momento. El Jerez Industrial, una de las entidades vinculadas a su trayectoria, publicó un mensaje de condolencias en el que trasladaba a Dani y a sus seres queridos «todo» su cariño y apoyo tras la pérdida de su padre. A estas muestras de afecto se han sumado además otros compañeros y personas de su entorno futbolístico.

Uno de los gestos más emotivos ha llegado precisamente desde el terreno de juego. Noel González, compañero de Dani Güiza en el Trebujena, quiso dedicarle un gol después de marcar y tuvo unas palabras para él: «Para ti, mi gitano». Un gesto que refleja el apoyo que el vestuario está ofreciendo al futbolista en un momento personal especialmente complicado.

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La muerte de Gabriel González se produce además mientras Dani Güiza continúa ligado al fútbol. El jerezano, que alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al formar parte de la Selección Española que ganó la Eurocopa de 2008, sigue compitiendo a sus 46 años en el fútbol gaditano. Sin embargo, en estos momentos su vida personal vuelve a ocupar el primer plano debido a la pérdida de sus dos progenitores en un periodo de tiempo especialmente corto.

A este duro golpe se suma la situación familiar que el futbolista atraviesa desde hace años. Güiza no mantiene actualmente relación con dos de sus tres hijos, una circunstancia que ha generado numerosos titulares y sobre la que sus propios hijos han hablado públicamente. Cristian, su hijo mayor, ha aparecido recientemente en distintos espacios televisivos para explicar el distanciamiento existente con su padre, aunque también ha reconocido que le gustaría recuperar esa relación en algún momento. El segundo de sus hijos, Dani, nacido de su relación con Nuria Bermúdez, tampoco mantiene contacto con el futbolista. Su hija pequeña, en cambio, es fruto de su matrimonio con Rocío Herrera, su actual pareja.