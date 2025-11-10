Dani Güiza explota contra su hijo: «Quiere dinero, fama y entrar en ‘La isla de las tentaciones’»

Dani Güiza, todavía futbolista en activo que a sus 45 años milita en el CD Rayo Sanluqueño de la Primera División Andaluza, ha vuelto a dar que hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación, especialmente en los del corazón. Y es que su hijo ya ha aparecido varias veces en televisión asegurando que su padre no se preocupa por él. Y Güiza ha dicho basta porque está convencido de que su hijo está intentando aprovecharse económicamente de él.

«A mi hijo siempre le hemos pagado todo, le he pagado dos carreras, pero llegó un día y me dijo que no quería seguir estudiando, que se quería dedicar a la tele. Ahí le dije que después de todo el sacrificio que había hecho por él no iba a tirarlo todo por la borda. Quiere dinero y hacerse famoso, él quería entrar en ‘La isla de las tentaciones’ o en un ‘Gran hermano’», dice el delantero, campeón de Europa con la Selección Española.

Dani Güiza rompe su silencio y ataca sin piedad a su hijo Cristian: «Lo que quiere es entrar en #LaIslaDeLasTentaciones» #Fiesta9N https://t.co/aEyOHv2mvn — Fiesta (@fiestatelecinco) November 9, 2025



Cristian Güiza, hijo de Dani y fruto de su relación con Rocío Aranda, explicó hace unas semanas en Fiesta que ya no mantiene un contacto tan cercano con su padre como antes, y que su relación pasó de ser «bastante buena» a prácticamente inexistente tras cumplir la mayoría de edad. Nuria Bermúdez es una de sus defensoras. Pero Dani Güiza ha estallado y ha dado su versión: «He sufrido mucho por él, no quiero saber nada más de él porque sé que está muy metido en este mundo».

Cristian, presente en el plató, explicó lo que le dijo su padre por teléfono tras la entrevista en Fiesta: «La llamada duró solo un minuto y lo que me dijo es que yo desde ese momento estaba muerto para él y que él lo estaba para mí. Vengo aquí a pedir cariño y lo que recibo es esto». Además, Güiza tiene claro que Nuria Bermúdez es la que se está encargando de intentar manchar su imagen desde hace tiempo: «Es lo que lleva haciendo 18 años, mi mujer y yo no podemos consentir ya más este acoso y derribo. Me dijo que me iba a hundir la imagen y lo ha hecho, y para ello está utilizando a mi hijo Cristian. Ella es la persona que le ha dicho a Cristian lo que tenía que hacer para entrar en el tema reality, por eso la bloqueé, ella es lo peor que me ha pasado en la vida».