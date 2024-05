El hijo de Güiza revoluciona ‘First Dates’: «Es un bombón, de expositor…»

Este jueves hubo un rostro conocido en First Dates. Cristian se presentaba como futbolista y empresario, y algunos recordarían su cara de otras apariciones en televisión, pues se trata del hijo mayor de Dani Güiza. Carlos Sobera le preguntó si tenía mucho vínculo con el fútbol y su respuesta fue clara, desvelando que era hijo del ex futbolista de la Selección y varios clubes de élite.

La cita que el programa de Cuatro eligió para Cristian fue Laura, una joven de Málaga que confesó pasar un poco de los hombres: «Se pensarán que soy una rancia, pero luego me hablan por redes sociales». La conexión entre ambos se pudo notar desde el principio y a Cristian le gustó mucho físicamente: «La niña es un bombón. Es para mirarla y no tocarla, para ponerla de expositor. Es muy guapa y rubia», dijo Cristian después del saludo protocolario antes de pasar a sentarse en la mesa. A ella no le gustó de primeras el aspecto «cani» del futbolista, pero ese parecer fue cambiando.

Ambos coincidieron es que son personas independientes y con planes de futuro. Ella quiere viajar mucho por el mundo, y él tiene claro que quiere abrir un bar en su Jerez natal, algo que Laura vio bastante bien por tener tan claras sus ideas. Lo único que de primeras le falló de Cristian es que nunca había estado en Málaga: «¿Qué persona no ha ido a Málaga con 20 años? Hijo, que lo tienes al lado».

Cristian le dijo a Laura que es futbolista y ella dijo que le gusta el fútbol. Él es un enamorado del Betis y ella del Atlético de Madrid, pero también tiene cariño por el club sevillano gracias al mítico Joaquín. A pesar de que Laura no conociera a Güiza, a Cristian le agradó mucho que le guste el fútbol: «A mí me gustaría que a mi pareja le gustara el fútbol para cuando venga a verme jugar, que no venga obligada».

La conversación fluyó de tal manera que ambos estaban muy a gusto durante la cena. Cristian dejó claro que sí quería tener una segunda cita con Laura porque le había parecido una chica diez, y Laura también quiso tener una segunda cita con él porque le vio como un buen chico, por lo que ambos se volverán a ver fuera del programa para intentar que triunfe el amor.

Lo que dijo Cristian sobre Güiza

Hace dos años, Cristian fue noticia por su durísimo testimonio sobre su relación con Güiza. «Mi padre me ha dejado de lado. Estoy sin nada. Ha ido poco a poco separándose de mí. No sé la razón, aunque supongo que será que ya tendrá a su familia y de los demás se olvida», explicó en el plató de Sálvame el joven, muy dolido con el que fuera internacional con España y futbolista del Getafe, Mallorca y Fenerbahçe, entre otros.

Pero la cosa no queda ahí. Cristian aseguraba que su propio padre le ha dejado en la calle y atacaba a Güiza en público con la intención de que recapacitara: «Él vive en un chalet impresionante. Los perros de mi padre viven mejor que yo. No sabe ni si he dormido en la calle. Ahora estoy viviendo con la familia de un amigo». Una de las personas que le ayudaba era Nuria Bermúdez, ex mujer de Güiza: «Es la única que me ha ayudado, que me ha llevado al médico. El tema es serio y se va a poner una denuncia y se va a llevar todo para adelante».