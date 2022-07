Dani Güiza rompe a llorar en directo en ‘Sálvame’ hablando con su hijo

Dani Güiza ha decidido coger el toro por los cuernos. El veterano delantero de 41 años, todavía en activo en el Atlético Sanluqueño de su tierra, ha visto como estos días su hijo Cristian ha acudido a la televisión a denunciar que el delantero le había dejado de lado y no se preocupaba por él. Todo esto, obviamente, ha dolido al ex de Getafe o Mallorca e internacional español, que este viernes decidió entrar en directo en Sálvame para aclararlo todo.

Güiza no quiere guerras televisivas, pero a su vez se mostró firme. El ariete pretende reconciliarse con Cristian, pero también quiere hacerle ver que estas no son maneras de solucionar problemas familiares porque puede hacer mucho daño a otras personas. Así, el gaditano entró por teléfono en directo y dio su versión hasta que no pudo contener las lágrimas de la emoción.

«Nosotros te queremos con locura y por eso siempre nos hemos hecho cargo de ti y te hemos dado lo mejor para que…Siempre he sido el mismo, siempre te he querido y hemos intentado darle la mejor educación. Llevas un camino que no me gusta, pero sabes que tenemos abiertas las puertas de casa», dijo el delantero a su hijo el programa.

«Has hecho mucho daño a Rocío (su actual mujer) cuando ella ha sido la que más se ha preocupado por ti», añadía Güiza. Cristian también parece que va a poner de su parte: «Estoy dispuesto a cambiar todo, lo que sea. Quiero volver a estudiar. Le pido perdón también a Rocío», ha respondido Cristian con un llanto desconsolado.