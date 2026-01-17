El último «hat-trick» de un jugador del Mallorca fue…hace 18 años

El 20 de abril de 2008 el Mallorca ganó 1-4 en La Condomina al Real Murcia y un solo jugador marcó tres de esos goles para firmar lo que en fútbol se conoce como «hat-trick» (el truco del sombrero, traducción literal). Fue Dani Güiza, que esa temporada sería pichichi de la Liga española con 27 tantos. 18 años ha tardado el equipo en encontrar otro delantero similar. Vedat Muriqi ha pasado a la historia ante el Athletic. Está ya a tan sólo dos goles de sus primeros 50 en la máxima categoría.

Vedat Muriqi es la auténtica sensación de la temporada en Primera División. Sus 14 goles le encaraman a la segunda posición del pichichi, sólo superado por los 19 de Mbappé. Está por delante de las grandes estrellas de la Liga española y el Mallorca asiste con temor a su explosión, vigilante ante la posibilidad de que algún club se presente con una oferta por él en estos últimos días de mercado invernal.

El tesoro más preciado del pirata 🏴‍☠️ pic.twitter.com/XufY2oGJPh — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 17, 2026

Por de pronto, el pirata tiene ante sí varios retos sumamente atractivos: ya es el segundo goleador en Primera con 48 dianas, a seis de Samuel Eto’o. Está a dos de los 50 en la máxima categoría y dentro de tres meses se jugará con Kosovo la clasificación para el Mundial enfrentándose primero a Eslovaquia y luego al ganador del partido entre Rumanía y Turquía. Puestos a soñar, le quedan 13 para igualar la marca de 27 de Güiza en 2008, pero con su ritmo actual nada parece imposible.