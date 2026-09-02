Estas son las cinco parejas de ‘La isla de las tentaciones 11’ (una tiene sangre real)

Telecinco ya ha desvelado a las cinco parejas protagonistas de La isla de las tentaciones 11, que a partir del lunes 7 de septiembre pondrán a prueba su amor en República Dominicana ante los seis tentadores y las siete tentadoras ya presentados. Celos, infidelidades e inseguridades vuelven a ser el denominador común de todas ellas. Entre todos los nombres destaca el de un habitual de otros programas de Telecinco que tiene, además, un vínculo con la Familia Real española. Todos ellos deberán luchar contra las tentaciones, que en este programa llegan en forma de tentadores y tentadoras.

Kico y Paula

Kico y Paula llevan un año y medio juntos y llegan al programa con el objetivo de demostrarse mutuamente que pueden ser fieles, tras unos inicios de relación en los que no habían definido bien los límites y ambos estuvieron con otras personas. «Lo que más me mató es que, cuando yo lo hacía, era por costumbre, pero yo me replanteaba si ella lo hacía por estar soltera o porque esa persona realmente le gustaba», explica Kico. Paula es consciente de que su pareja no termina de confiar del todo en ella por ese motivo.

Sergio y Paola

Sergio y Paola llevan dos años y medio juntos, y su relación se construyó a distancia mientras él vivía en Málaga y ella en Gran Canaria. Llegan al concurso para demostrarse que esos años separados han merecido la pena. Paola reconoce ser algo más celosa que él, mientras que Sergio admite no haber sido totalmente leal durante la relación: «El hecho de hablar con una chica ya lo considero una infidelidad, y en ese aspecto sí que le he sido infiel». La pareja llegó a darse un tiempo hace unos meses, aunque retomaron la relación poco después.

Rubén y Gema

Rubén y Gema llevan tres años y medio de relación y conviven juntos. Llegan a La isla de las tentaciones 11 para que ella pueda volver a confiar en él, después de que Gema descubriera una lista en la que él anotaba a todas las mujeres con las que había mantenido relaciones sexuales, sin que ella fuera la última. «A día de hoy no soy celosa, pero sí soy insegura porque mi pareja me ha hecho serlo», reconoce Gema, que ve en el programa la oportunidad perfecta para comprobar si Rubén ha cambiado de verdad.

Nando e Isa

Nando e Isa forman la pareja más veterana de esta edición, con ocho años y medio de relación a sus espaldas. Se conocieron en una comunión, aunque él acudió entonces acompañado de su novia de aquel momento, y se reencontraron meses después al cambiar ella de instituto. «Desde que estoy con Isa, en ocho años le he puesto los cuernos unas 15 veces», confiesa Nando sin rodeos. Ella reconoce habérselas devuelto, aunque con matices: «Yo a él se las he ido devolviendo porque no me he liado con tantos tíos tantas veces, pero se la he devuelto peor porque yo lo hacía con un poco de sentimiento». Isa quiere comprobar en el programa si su novio «ha cambiado de verdad».

Nacho de Borbón y Náyades

El nombre que más ha llamado la atención es el de Nacho de Borbón, pariente lejano del rey Felipe VI, que llega tras su exitoso paso por Supervivientes 2022, edición en la que fue cuarto finalista por detrás de Alejandro Nieto, Marta Peñate y Nacho Palau. Cuatro años después de aquella experiencia en Honduras, pone rumbo a República Dominicana junto a Náyades, con quien lleva dos años de relación.

Se conocieron en un evento de influencers en Valencia, aunque no iniciaron su romance hasta que él puso fin a su anterior relación con Paula Colubi, que fue tentadora en la séptima edición del programa. Ambos reconocen ser celosos, y el objetivo de Náyades es que su relación salga fortalecida para poder dar el paso de irse a vivir juntos.