‘La isla de las tentaciones 11’: lista completa de los tentadores (con fotos)

Aunque todavía no hay fecha oficial para su estreno, La isla de las tentaciones 11 ha desvelado ya a los tentadores y tentadoras que intentarán poner a prueba el amor de las parejas participantes en las villas más famosas de Telecinco, con seis tentadores en esta ocasión, dos menos que en la edición anterior. El programa se grabó durante el verano en República Dominicana y, salvo sorpresa, se emitirá en Telecinco a partir del mes de septiembre, por eso la cadena ya ha comenzado ha presentar a los tentadores que tendrán la misión de romper parejas durante su estancia.

Javi (21 años)

La isla de las tentaciones recibe a Javi, un empresario de 21 años natural de Málaga que se define como «un tío muy juguetón y muy picante». Asegura tener «un gran corazón», aunque también reconoce que ese es precisamente su mayor arma de seducción: «Suelo ligar mucho, aunque no me gusta fardar de ello… No sabría decirte con cuántas mujeres he estado en mi vida».

Cristian (31 años), conocido por ‘Gran Hermano 20’

Nuevo reto televisivo para Cristian, de 31 años, que viaja desde Madrid hasta República Dominicana. El tentador fue uno de los concursantes de Gran Hermano 20, la última edición con anónimos del formato, donde llegó a ser segundo finalista tras perder ante Rocío Gallardo. Ahora cruza el Atlántico para encontrar el amor: «Me considero un chico único, conquistador y muy atractivo».

Javier Escorza (24 años)

Javier Escorza pone rumbo a La isla de las tentaciones 11 desde Galicia con 24 años. Su gran hobby es escribir poesía: «Me encantaría poder dedicarle uno de mis poemas a una chica que valga la pena», asegura. De hecho, quiere encontrar en República Dominicana a una mujer que se convierta en su «musa».

Rubén (25 años)

El reality de Telecinco recibe también a Rubén, de 25 años, que aparta temporalmente su profesión como conductor de ambulancias en Almería para encontrar a su media naranja. «Soy bastante conocido por las mujeres; están esperando a la mínima para que vaya yo a rescatarlas», asegura, en referencia a su trabajo.

Cristóbal (26 años)

La participación de Cristóbal, de 26 años, también está confirmada. Natural de Cádiz y profesor de tenis, insiste en que la conquista a través del baile es el deporte que mejor domina: «Con los pasos prohibidos enamoro a quien sea». Además, afirma que nunca se ha enamorado, motivo por el que quiere «poner a prueba» sus aptitudes en el concurso.

Fran Aveiro (32 años)

La undécima edición recibe también a Fran, conocido como Aveiro: tiene 32 años, es de Barcelona y trabaja como repartidor. Se define como un hombre divertido y con mucha seguridad en sí mismo: «Mi físico me hace irresistible para una chica». Esta es la frase con la que suele iniciar una conversación a la hora de conquistar: «¿Sabes cuánto pesa un oso polar? ¿No? Lo suficiente para romper el hielo».