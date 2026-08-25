Isaac Torres, de ‘La isla de las tentaciones’, será padre: la reacción de Lucía Sánchez, su ex

Isaac Torres y su pareja, Dana García, han anunciado que serán padres. Como es bien sabido por los espectadores de Telecinco, el catalán se dio a conocer tras su paso por La isla de las tentaciones como tentador. Una aventura que, entre otras conquistas, le llevó a conocer a Lucía Sánchez. Lo que comenzó como una amistad terminó en un romance entre ambos y, posteriormente, en la llegada de una hija juntos. Una niña que llegó a sus vidas cuando ambos ya no eran pareja, pues habían tenido una fuerte ruptura debido a infidelidades.

Durante los últimos años, Lucía Sánchez ha encauzado su vida junto a una nueva pareja, al igual que Isaac Torres. El catalán conoció a Dana García entorno al 2024. Ella, supuestamente, tenía pareja en ese entonces. Pero el flechazo y la conexión que sintieron les llevó a apostar por algo juntos. Una relación sentimental que han presumido en redes sociales desde el primer día y que les ha llevado a tener idas y venidas. Sin embargo, pese a todo, la pareja ha seguido luchando por un futuro juntos.

Isaac Torres celebra su paternidad junto a Dana García

El pasado mes de julio, Dana García se sinceraba en su cuenta de Instagram. «Hemos pasado por momentos buenos, malos, por querernos, odiarnos y hasta por el contacto cero. Pero siempre acabábamos encontrando la manera de volver. Con el tiempo entendimos que no se trata solo de soltarse, sino de hacerlo bien cuando toca: tomar distancia, respetar tiempos y dejar espacio para crecer», escribió en referencia a su relación son Isaac Torres.

Unas palabras con las que la joven dejaba claro que habían vuelto. Pero ha sido durante las últimas horas que las redes sociales han experimentado un gran movimiento. Pues, han anunciado que esperan su primer hijo juntos. A través de un vídeo, se puede ver cómo la pareja ha estado intentando concebir un bebé durante un tiempo. Varios test de embarazo negativos que han concluido con una feliz noticia. Ella será mamá por primera vez y él repetirá experiencia.

«Te estamos esperando», escribieron junto al vídeo. Asimismo, la pareja ha optado por desactivar los comentarios del vídeo para evitar situaciones negativas. Y es que, entre otros aspectos, no han sido pocas las veces en las que Lucía Sánchez ha acusado públicamente al catalán de desentenderse de su hija, Mía. ¿Sucederá lo mismo con este nuevo hijo? Sea como sea, podría decirse que la influencer andaluza ha reaccionado.

A través de sus stories de Instagram, Lucía Sánchez ha compartido una instantánea junto a su hija. Ambas abrazadas, desde la redacción de Happy FM interpretamos que esto podría haber sido una reacción al anunciado de la segunda paternidad de Isaac Torres. «BN», escribe en el pie de foto. Y es que, recordemos, la ganadora de GH Dúo ha contado en varias ocasiones cómo tuvo que pasar su embarazo sola, al igual que el parto. Pues el catalán apenas estuvo a su lado.