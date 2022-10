Lucía Sánchez da a luz a Mía, su hija con Isaac Torres, y él confirma que no le han avisado

Lucía Sánchez ya ha dado a luz. A través de sus redes sociales, la ex participante de La isla de las tentaciones anunciaba sobre las nueve de la noche de este jueves que se había puesto de parto, horas más tarde, compartía la primera imagen junto a su pequeña.

«Ya os contaré lo que ha pasado. Estamos las dos muy bien. Mía ha pesado 3,150 kg y mide 51 cm. Ya ha pasado todo… Soy un trapo, lo he pasado súper mal pero muero de amor», escribía Lucía Sánchez junto a una imagen en la que aparecía con su hija Mía en brazos, aunque por el momento ha optado por no mostrar la cara del bebé.

La gaditana también ha compartido unas imágenes de antes del parto, tras asegurar que lo había pasado muy mal. «Estaba muy malita… Solo pensaba en que se fuera el dolor. Estoy súper hinchada, esa es la realidad. Lo he pasado muy mal como se puede ver en mi cara y aún así ahora no puedo descansar ni dormir. Estoy muerta de amor mirando a la niña todo el tiempo».

Por el contrario Isaac Torres, el padre de la niña, no estuvo presente en el parto. Tal y como el mismo ha denunciado a través de su cuenta de Instagram, su ex pareja no le avisó de que se había puesto de parto. De esta forma, se enteró de que había sido padre a través de las redes sociales.

«Hola chicos, sí, Lucía está en el hospital. Gracias por decírmelo porque, en teoría, habíamos quedado en que me tenía que llamar cuando pasara, pero yo no sé nada, no me ha llamado ni ha mandado ningún mensaje. Si no llega a ser por vosotros…», comentaba en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

En el mismo vídeo, El catalán agradeció a sus seguidores que le hubieran informado de que Mía ya había nacido, y explicó que este viernes cogería primer tren que saliera desde Barcelona dirección Cádiz, para poder conocer a su hija.