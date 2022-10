‘La isla de las tentaciones’: Mario y Laura protagonizan una inesperada reconciliación

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Una noche en la que Laura y Mario tuvieron un gran protagonismo después de que la concursante pidiera una hoguera de confrontación para aclarar las cosas.

El reencuentro de Laura y Mario no empezó bien. El concursante abandonó la hoguera, tachando a su pareja de mentirosa, después de que la joven asegurase que él conocía su infidelidad con Álvaro. “Él me pidió que no lo contara porque no quería que la gente pensara que era un pelele y que me lo perdonaba todo”, afirmó la concursante.

Unos instantes después, Mario volvió a la hoguera. A pesar de que el concursante seguía enfadado, la tensión se terminó en cuanto Laura le pidió perdón: “He venido aquí a pedirte disculpas. A decirte que estoy dispuesta a muchas cosas por no perderte. Vengo aquí a estar bien contigo”.

Tras esas palabras Mario dejó a un lado su orgullo y aseguró que se arrepentía de no haberse despedido de su novia antes de empezar la aventura en la isla. Unas palabras que causaron mucha impresión en Laura, al no estar acostumbrada a que su pareja hablase sobre sus sentimientos.

Acto seguido, ambos vieron las imágenes de Mario con Valeria, una de las tentadoras. El concursante se mostró muy nervioso y sin querer ver las imágenes por verguenza, reconociendo que no había sentido nada más que atracción por la tentadora.

Al ver las imágenes, Laura se enfadó y afirmó que lo que ella había hecho con Adri no tenía nada que ver con lo que había hecho su pareja con Valeria: “Yo no me he liado, yo me he dado besos”, exclamó la concursante.

«¿Sabes por qué pedí no ver las imágenes y verlas contigo? Porque sabía que teniéndote a ti delante, las iba a pasar por alto”. le dijo Laura. Unas palabras que hicieron que Mario se derrumbase “Quiero pedirte perdón, yo solo quería venir aquí a estar bien. Te aseguro que me arrepentí desde el primer momento en que lo hice”, le aseguró el madrileño.

Laura y Mario se abrazaron y se dijeron todo lo que sentían intentando que no se les cayeran las lágrimas. “Quizás ni me quieres tú bien ni te quiero yo bien. Pero no me imagino mi vida sin ti. No te quiero perder, Mario, no estoy dispuesta a perderte. Me da igual lo que me has hecho y quiero que te de igual lo que te he hecho yo. Te quiero”.

Tras su reconciliación, ambos tenían que responder a la pregunta de sí querían abandonar el programa o si por el contrario, preferían seguir poniéndose a prueba y regresar a las villas. Los dos estuvieron de acuerdo en que para demostrarse que podían confiar el uno en el otro, debían seguir viviendo la experiencia.