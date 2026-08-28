‘La isla de las tentaciones 11’: lista completa de las tentadoras (con fotos)

Junto a los seis tentadores, La isla de las tentaciones 11 ha desvelado también a sus siete tentadoras, una menos que en la edición anterior, que llegarán a las villas de República Dominicana dispuestas a poner a prueba el amor de las parejas participantes. La mayor tiene 31 años, mientras que las benjaminas de este grupo tienen 23 años, por lo que vivirán la experiencia de formas muy distintas por la diferencia de edad. Todas ellas llegan con la misión de robar el corazón de los chicos y poner a prueba su amor y fidelidad.

Neus (28 años)

La primera de la lista femenina es Neus, de 28 años, que llega al reality desde Palma de Mallorca. Se define como una mujer simpática, intensa y real: «Donde pongo el ojo pongo la bala». No tiene miedo en confirmar que lo «da todo» cuando un hombre le gusta, dejando claro que es alguien «muy segura de sí misma». Además, asegura que la suelen confundir con Shakira.

Sara (31 años)

La isla de las tentaciones recibe también a Sara, de 31 años, que pone el foco en que «arrasa por donde pasa». Modelo de profesión y natural de Madrid, quiere encontrar a un hombre que suponga «un reto» para ella. La diversión es algo innato en su forma de ser, y define su carácter como «pasional», fijándose sobre todo en la «energía» de las personas.

Nieves (26 años)

Nieves, de 26 años, cruza el océano Atlántico mientras estudia Enfermería. Natural de Valencia, confiesa tener «dos personalidades» complementarias: «La responsable y otra que es la parte divertida y juguetona». Aunque lleva cuatro años soltera, tiene claro que el don de la seducción forma parte de su día a día: «Con lo intensa que soy en las relaciones, voy a encontrar el amor».

Miriam (23 años)

La undécima temporada cuenta también con Miriam, de 23 años, llegada desde Murcia. Opositora para convertirse en Guardia Civil, se confiesa una mujer «caprichosa»: «Mi tasa de éxito con los hombres es de un 98% y el otro 2% es gay». Aficionada al patinaje artístico, su objetivo es encontrar «a un hombre de los pies a la cabeza».

Deva (24 años)

Deva tiene 24 años y desembarca en el mar Caribe tras un largo viaje desde Asturias. Trabaja como camarera en una discoteca: «Si me gusta mucho un chico me acerco, pero suele ser al revés». Cree que puede llegar a enamorarse en el concurso, siempre que su pretendiente cumpla con su prototipo: «Moreno, tatuado y que le guste bastante el gimnasio».

Andrea (23 años)

Las playas de República Dominicana reciben también a Andrea, de 23 años, una madrileña que estudia marketing digital. «Si me dice que tiene novia le digo: no pasa absolutamente nada porque a ti no te importa y a mí menos», asegura, en referencia a las preguntas personales que suele hacer a sus conquistas. La propia Andrea reconoce haber sido el tercer vértice de algunos triángulos amorosos.

Carolina (28 años)

Cierra la lista femenina Carolina, de 28 años, natural de Madrid y estilista de peluquería. Se define como una mujer «muy sexy, muy atractiva y muy inteligente», y asegura ser «una tigresa dominicana» e «irresistible»: «Para mí ligar es como el comer. Todos los días».