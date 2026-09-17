Bendodo pide en Palma que se reconozca Baleares como frontera exterior de la UE para frenar la inmigración

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, ha exigido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse “un plan específico para hacer frente a la crisis migratoria en Balears” ante la presión que están sufriendo las Islas.

Durante su participación en la Junta Directiva Autonómica del PP Balears, junto a la presidenta Marga Prohens, Bendodo ha reclamado que se reconozca a Balears como frontera exterior de la Unión Europea, que se despliegue un plan de cooperación con Argelia, “principal ruta de inmigración”, que se garantice la presencia permanente de Frontex y que se refuercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

“El PP, en materia de inmigración, no va a mover el rumbo: propuestas claras y ni una frivolidad”, ha afirmado.

Precisamente, este jueves se ha sabido que un total de 5.627 personas migrantes han llegado a las costas de Baleares en lo que va de año, 144 más que el año pasado (+2,4%) y 35 más que los llegados a Canarias, con lo que se supera por primera vez al archipiélago canario, que anota 5.592 (-55,1%). El dato no tiene precedentes y potencia las reclamaciones políticas lanzadas desde las Islas Baleares.

Así se desprende del informe quincenal que elabora el Ministerio del Interior sobre las llegadas de migrantes de manera irregular con datos acumulados del 1 de enero al 15 de septiembre.

Según el balance de Interior, el número de embarcaciones arribadas a las Islas asciende de momento a 303, ocho más que en el mismo periodo del año anterior (+2,7%).

Los datos del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska elevan el total de inmigrantes llegados a España por vía marítima y terrestre en lo que va de año a los 21.906, un 16,5% menos que el año anterior.

Este informe no contempla en ningún momento datos referentes a la invasión sufrida en Ceuta a finales del mes de julio.