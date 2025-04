La madurez de Jessica Bouzas: «Ahora soy una jugadora distinta y sueño con ganar el Mutua Madrid Open»

Jessica Bouzas camina con feliz por las tripas de La Cája Mágica de Madrid antes de detenerse con los medios de comunicación, entre ellos OKDIARIO, para analizar su estreno en el Mutua Madrid Open 2025. Acaba de reducir sobre la Manolo Santana a Mayar Sherif, vigente campeona del Challenger de Madrid. La gallega, de rostro redondeado y sonrisa perenne, es la segunda tenista con mejor ranking WTA después de Paula Badosa y en Madrid, donde despegó hace un año, da continuidad a la madurez mostrada en anteriores partidos.

«El resultado no refleja lo que ha sido el partido. Mayar Sheriff es una jugadora muy intensa, muy dura, y sabía que iba a ser un partido muy duro. Hemos entrenado muchas veces juntas y nos conocemos de hace bastante, así que muy contenta por como he jugado. Durante todo este año he crecido mucho. No solo como jugador sino también como persona. Creo que he vivido experiencias, tanto buenas como malas, que me han hecho aprender y crecer muchísimo. He tenido momentos regulares, pero de eso es de lo que más se aprende. Soy una jugadora totalmente distinta de la del año pasado», explica Bouzas.

El pasado, presente y futuro de la gallega confluyen en Madrid. Sobre la arcilla de la tierra batida se presentó en sociedad al rendir cuentas a Paula Badosa. Fue la irrupción en la élite de una novel por aquel entonces que debutaba en un WTA 1000. Accedió a él desde la fase previa al superar a la estadounidense Sachia Vickery y tras irrumpir la semana anterior en el top 100 del que no se ha bajado desde entonces. Hasta aquel día sólo había ganado en WTA 125.

«Estoy en un punto muy bueno de mi carrera, estoy en el top 100. El asentarme y competir este tipo de torneos está siendo una normalidad para mi y creo que eso es algo super positivo. Llega este torneo y tengo buenas expectativas y muchas ganas de hacerlo bien y disfrutar. Sueño con ganar este Mutua Madrid Open», explica una Bouzas que se quita el cartel de favorita por más que la coyuntura, Badosa llega tras lesión y un mes sin competir, dibuje lo contrario.

«Cada una de las españolas vamos a intentar dar lo mejor de nosotras mismas. Al final yo nunca me meto esas presiones ni nada por el estilo. Yo vengo aquí a jugar al igual que hice el año pasado y espero venir el siguiente. Yo sigo mi camino, esto es una carrera de fondo y no solo del día a día. Personalmente, voy a intentar hacerlo lo mejor posible». Bouzas es otra tenista respecto a la que despegó en Madrid el año pasado. Por el camino derrotó en Wimbledon a Marketa Vondrousova, que defendía título sobre el pasto británico, y ha liderado a España en la Billie Jean King Cup.

«Sobre todo, me quedó con la semana que viví. Todo el equipo lo hizo muy fácil, no solo yo. Eramos muchas jugadoras debutando y no era una situación fácil. Pero en mi caso estuve súper a gusto y creo que se vio reflejado en los resultados, el hecho de poder haber jugado suelta y tener a mi equipo apoyándome. Este año ha sido diferente. Nosotros viajamos muchísimo y el hecho de tener un torneo en casa donde pueda sentir el calor del público es algo que se agradece muchísimo. Y me ha sorprendido todo el cariño que he recibido». Palabra de Bouzas.