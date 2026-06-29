A la octava va la vencida para Carreño en Wimbledon que acepta el reto de Jódar: «Será la revancha de Roland Garros»

A Pablo Carreño, al fin, le sale cara en Wimbledon después de tantas cruces. Después de toda una carrera de bonanzas —siete títulos, un Masters 1.000, una Copa Davis y medallista olímpico— se le había resistido la sensación de ganar un partido en Wimbledon. Cuando no le tocó un rival exigente en primera ronda (Ferrer, Monfils, Raonic..) los factores externos se alineaban en su contra para que causara baja.

O bien por lesión o bien por el nacimiento de su hijo. Así se posó Pablo Carreño a sus casi 35 primaveras sin haber estrenado su contador de victorias en Wimbledon. Hasta este lunes que, tras apuntarse las dos primeras mangas, el físico de Shapovalov dijo basta. Triunfo para el asturiano, que en la siguiente ronda vivirá un déjà vu al medirse a Rafa Jódar, contra quien se enfrentó en octavos de Roland Garros. «Va a ser un partido totalmente diferente», vaticina Carreño al reducido grupo de periodistas españoles desplazados a Wimbledon, entre los que se encuentra OKDIARIO.

«Ojalá sea parecido en cuanto a sensaciones, pero en lo que se refiere a juego y táctica no creo que sea similar porque la hierba es completamente diferente. En Roland Garros resté muy atrás, aquí no creo que sea esa la solución. Él ha jugado poco en hierba, así que no hay muchos partidos que estudiar. No creo que le pueda hacer más daño en hierba que en tierra batida, más que nada porque yo me encuentro más cómodo en arcilla. Le plantearé un partido difícil que le genere dudas e intentaré cobrarme la revancha de Roland Garros», añade.

Sorprende que un tenista de la magnitud de Carreño no hubiera ganado un partido en Wimbledon, incluso a él mismo le extraña. «Además de raro, dolía. Pero ya la tengo. Ha sido por retirada de Shapovalov, pero ya tenía el partido encaminado al haber ganado los dos primeros sets. Me he encontrado bien y he jugado bastante tranquilo. No he cedido el saque y las sensaciones que me llevo son muy buenas. Con toda la carrera que he hecho por el mundo, no podía retirarme sin ganar en Wimbledon», finaliza.