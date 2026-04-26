Trump: «Vamos a repetir la cena en 30 días, no quiero que la gente enferma cambie el país»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha convocado una rueda de prensa después de haber sido evacuado del Hotel Hilton de la cena de corresponsales tras escucharse disparos: «Vamos a repetir la cena en 30 días, no quiero que la gente enferma cambie el país». Trump ha confirmado que el detenido tiene 31 años, es de California y tiene problemas mentales. Su nombre es Cole Tomas Allen, de la localidad de Torrance (California).

Donald Trump ha explicado que un hombre armado con varias armas intentó pasar un puesto de control de seguridad, lo que desencadenó una respuesta inmediata del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden.

Trump ha relatado que el detenido habría «cargado contra un punto de control de seguridad» armado, lo que llevó a los agentes a actuar con rapidez para neutralizar la amenaza. Trump destacó la intervención de los equipos de seguridad, afirmando que respondieron «muy rápidamente» para detener al individuo.

JUST IN: President Trump posts video of SHOOTER on TruthSocial. pic.twitter.com/mVFkDaldpv — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Tras el suceso, el presidente fue evacuado de forma urgente del hotel después de que se escucharon disparos cerca de la zona de control de acceso. Posteriormente, las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso, aunque no se han detallado públicamente todos los aspectos del operativo.

Trump ha afirmado además que el atacante fue abatido durante la intervención y ha señalado que uno de los agentes de seguridad habría resultado herido tras recibir un disparo a corta distancia, aunque protegido por un chaleco antibalas. El presidente ha añadido que había hablado directamente con el agente, asegurando que se encontraba «en buen estado».

BREAKING: Security Scare at the WHCA Dinner. Loud sounds reported, guests evacuated, and President Trump has been escorted out. pic.twitter.com/q0lf5obtXm — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Donald Trump ha afirmado tras la evacuación ocurrida durante la cena de corresponsales en el Hotel Washington Hilton que su intención inicial era que el evento continuara con normalidad pese a la alarma provocada por los disparos.

Trump ha explicado que no quería que «personas enfermas» pudieran «cambiar el tejido de nuestra vida», en referencia a quienes provocan episodios de violencia o alteraciones de seguridad en actos públicos. En ese contexto, Trump ha defendido la idea de mantener la normalidad en el evento una vez controlada la situación. Sin embargo, también Trump ha indicado que la decisión final debía depender de las autoridades de seguridad, en particular del Servicio Secreto, que en ese momento ya había activado los protocolos de evacuación y control del recinto tras la alerta.