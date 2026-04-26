Melania, de la sorpresa por el truco del mentalista Oz Pearlman al miedo ante el tiroteo: «¿Qué ocurre?»

Todo el mundo está hablando de los momentos justo anteriores al intento de magnicidio en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. En cuestión de segundos, un mentalista llamado Oz Pearlman realizaba un truco de lectura mental a una sorprendida Melania Trump y, un instante después, se ve el temor de la primera dama por los ruidos que parecen disparos. En efecto; agentes del Servicio Secreto de la Casa Blanca, disparaban al tirador fuera de la sala del evento.

Durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada el 25 de abril de 2026 en el Hotel Washington Hilton, el mentalista Oz Pearlman se inclina entre la primera dama Melania Trump y el presidente Donald Trump mientras realizaba uno de sus trucos de lectura mental.

Se ve cómo Pearlman muestra una nota o tarjeta con lo que había adivinado. En ese momento, Melania Trump reacciona con una expresión visible de sorpresa e incredulidad en su rostro, según múltiples vídeos del instante. Testigos y publicaciones describen que parecía haber acertado correctamente en lo que Melania tenía en mente, basándose en su reacción facial.

Segundos después de esta revelación y de la reacción de Melania, se oyen ruidos fuertes, que parecen disparos, interrumpiendo el espectáculo. Melania, con cara de auténtico miedo, pregunta: «¿Qué ocurre?».

El Servicio Secreto activa inmediatamente el protocolo de seguridad y procede a evacuar a los asistentes principales.

Pasamos de Pearlman realizando el truco y la sorpresa inicial de Melania, al cambio repentino y a su alarma por lo que se escucha. El momento ha sido captado en varios vídeos que se han viralizado rápidamente. Igualmente, se ve cómo Melania se esconde debajo de la mesa y abandona gateando la sala por los cortinones de detrás de la mesa.

Oz Pearlman, conocido como Oz the Mentalist, es un famoso mentalista y mago estadounidense (nacido en Israel en 1982). Se hizo muy popular por su participación en America’s Got Talent (temporada 10), donde quedó en tercer lugar con sus trucos de lectura mental. Antes trabajaba en Wall Street y ahora es uno de los mentalistas más solicitados del mundo.