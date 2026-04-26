Marco Rubio tuvo que refugiarse bajo la mesa durante el intento de atentado contra Trump

El secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvo que refugiarse bajo la mesa durante el intento de atentado contra Donald Trump de este sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton, en Washington D.C.

El vídeo también muestra a un hombre que le acompaña a su izquierda dándole indicaciones sobre cómo debe protegerse para evitar el peligro. En las imágenes, se puede observar cómo el político republicano se protege bajo la mesa donde estaba cenando junto al resto de comensales. Posteriormente, fue evacuado como el resto de miembros del Ejecutivo norteamericano.

El primero en ser evacuado por el servicio secreto fue el vicepresidente de EEUU, como muestra otro vídeo del momento. JD Vance estaba en la mesa principal del escenario, junto a Trump y la primera dama, Melania Trump.

En cuestión de segundos, varios agentes del Servicio Secreto irrumpieron en el salón con las armas desenfundadas para proteger al presidente y a su Ejecutivo. Primero escoltaron rápidamente a Vance fuera del salón de baile, sacándolo por una salida lateral o trasera del edificio. Mientras tanto, otros agentes rodearon al presidente de EEUU y se lo llevaron apenas unos segundos más tarde.

Tiroteo contra Trump

Trump fue evacuado este sábado por la noche de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca después de que se escuchasen varios disparos en el salón de baile del hotel Washington Hilton, en Washington D.C. en el que se celebraba el acto. El presidente de EEUU estaba sentado en el escenario, junto a su esposa, Melania; el vicepresidente, J. D. Vance, así como otros miembros del gabinete también asistían a la cena.

El Servicio Secreto sacó rápidamente a Trump del escenario y detuvo a una persona relacionada con el incidente. Su nombre es Cole Tomas Allen, de la localidad de Torrance (California). El presunto tirador portaba un rifle, una pistola y varios cuchillos, según un portavoz de la Policía de Washington.

El presidente de EEUU afirmó unas horas más tarde que interpreta los repetidos intentos de violencia en su contra como una prueba de su «relevancia histórica», y aseguró que no permitirá que estos incidentes condicionen su forma de actuar.

Trump aseguró sentirse «honrado» por ello, porque consideraba que ha logrado mucho en su trayectoria. El presidente se comparó con Abraham Lincoln. Sin embargo, evitó referirse a Ronald Reagan, quien sufrió un atentado en las inmediaciones del mismo hotel en 1981.