Moreno (Geoeconomía Estratégica): «Los misiles balísticos de Irán ya pueden llegar hasta Baleares»

El economista y analista internacional, José Luis Moreno, advierte de un cambio sustancial en el equilibrio de fuerzas en Irán y Oriente Próximo que ya tendría impacto directo sobre España. En una entrevista concedida a este medio, el autor de Geoeconomía Estratégica asegura que «los misiles balísticos de Irán ya pueden llegar hasta Baleares». Una afirmación que sitúa por primera vez al territorio nacional dentro del radio potencial de alcance de la República Islámica.

El libro Geoeconomía Esratégica, confeccionado a partir de los distintos casos geopolíticos analizados en las columnas de Moreno en OKDIARIO cada jueves, analiza, entre otras cuestiones, la relevancia de esta última batalla por el control mundial en Ormuz.

En la entrevista, Moreno enmarca esta capacidad en la evolución tecnológica del programa militar iraní, que en los últimos años ha incrementado tanto el alcance como la precisión de sus sistemas. A su juicio, no se trata solo de una amenaza teórica, sino de un factor que debería ser tenido en cuenta en la planificación estratégica española y europea. «Estamos ante un escenario en el que las distancias ya no son una barrera real», explica, al tiempo que advierte de que el riesgo no reside únicamente en el uso efectivo de estos misiles, sino en su capacidad de disuasión y presión política.

En paralelo, el analista señala que el verdadero foco de preocupación en relación con Irán no es únicamente su capacidad militar convencional, sino el desarrollo de su programa nuclear. «El problema de Irán es el enriquecimiento de uranio», algo que desde EEUU entendían que había que «frenarlo si se quería evitar tener un problema nuclear en el futuro». En este sentido, defiende que la comunidad internacional debe priorizar mecanismos de control más estrictos para evitar que Teherán alcance capacidades nucleares completas.

Tensiones con la OTAN, Marruecos y EEUU

Más allá del caso iraní, Moreno pone el foco en la posición de España dentro del tablero internacional y alerta de lo que considera una deriva arriesgada en política exterior. «España está jugando a un juego peligroso dando de lado a Estados Unidos», afirma, en referencia a ciertas decisiones recientes que «debilitan la relación con el principal socio estratégico dentro de la OTAN».

El experto advierte de que esta dinámica podría tener consecuencias a medio plazo: «Nos pueden dejar de ayudar en el futuro en la OTAN». A su juicio, el respaldo estadounidense sigue siendo clave para la seguridad europea y, especialmente, para países como España, cuya capacidad de Defensa está integrada en el marco de la Alianza Atlántica.

En este contexto, introduce otro elemento de incertidumbre, como es la relación con Marruecos. Aunque reconoce que Rabat es actualmente un socio relevante, matiza que la situación podría cambiar si Washington redefine sus prioridades. “Marruecos es nuestro aliado, pero es verdad que EEUU podría posicionarse a su favor en lugar de junto a España en un futuro”. Esta posibilidad, según Moreno, obligaría a España a replantear su estrategia en el norte de África, una región clave tanto desde el punto de vista migratorio como de seguridad. Destaca también el hecho de que, en términos de tecnología aérea, Marruecos está «trabajando con tecnología israelí, que España, por antisemitismo, rechaza, lo que nos deja en peor lugar en términos de capacidades defensivas».

El riesgo de dependencia China en Defensa

El análisis de Moreno también aborda la creciente dependencia de España respecto a China en determinados ámbitos tecnológicos, especialmente en el sector de la Defensa. En concreto, alerta sobre la adquisición de vehículos militares eléctricos de origen chino, una decisión que considera problemática desde el punto de vista de la seguridad.

«Hemos firmado la compra de una serie de vehículos militares eléctricos con China que, en realidad, nos graban y vigilan nuestras rutas logísticas». Según explica, estos sistemas podrían incorporar tecnologías de monitorización que comprometerían la confidencialidad de los movimientos militares, un aspecto crítico en cualquier operación.

El experto subraya que esta preocupación no es exclusiva de España y recuerda que otros países ya han tomado medidas en este sentido. «Son vehículos que Reino Unido e Israel han prohibido», apunta, sugiriendo que la adopción de este tipo de tecnología podría situar a España en una posición de vulnerabilidad frente a actores externos.

En su análisis, Moreno enmarca esta cuestión dentro de una tendencia más amplia: la utilización de la tecnología como herramienta geoeconómica. A su juicio, la dependencia de proveedores extranjeros en sectores estratégicos no sólo tiene implicaciones económicas, sino también de seguridad nacional. «La geoeconomía ya no va solo de comercio, va de control y de influencia».