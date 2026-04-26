Una pareja de jubilados se va de vacaciones y no regresan a su casa: «Aquí todo es más barato»

En un principio, se suponía que serían solo unas vacaciones de tres semanas junto al mar. Una escapada tranquila lejos de la rutina diaria que, como ellos mismos decían, hacía tiempo que había dejado de gustarles. Sin embargo, esta pareja de jubilados tomó una decisión una decisión que sorprendió incluso a sus seres queridos: decidieron no volver a casa, porque habían encontrado su «lugar en el mundo», donde la vida no sólo era más barata, sino también mucho más agradable.

Janina y Vytautas llevaban años hablando de ese viaje, así que, cuando vieron una oferta de viaje a un pequeño pueblo costero del sur de Italia, no lo pensaron dos veces. Sólo querían un cambio de aires, al menos por un tiempo, para escapar del frío y la rutina diaria. No imaginaban que ese viaje cambiaría sus vidas para siempre. Durante los primeros días, lo que más les impresionó no fue el sol ni las palmeras, sino las cosas sencillas. Un almuerzo para dos en un restaurante local costaba menos que la compra habitual para unos días en casa y la gente no tenía prisa, estaba menos enfadada y hablaba más. Incluso el aire parecía más cálido y ligero.

El viaje que cambió la vida de esta pareja de jubilados para siempre

Aprovecharon sus últimos días de vacaciones para buscar un alojamiento donde pudieran quedarse por más tiempo. Al principio, sus familiares pensaron que era algo temporal, pero Janina y Vytautas tenían cada vez más claro que, por primera vez en mucho tiempo, sus días ya no giraban únicamente en torno a la supervivencia. Ya no empezaban sus mañanas sumidos en la rutina, sino con un tranquilo paseo a orillas del mar. Asimismo, en lugar de ahorrar constantemente, por fin podían permitirse pequeños placeres: salir a comer, comprar pescado fresco o simplemente sentarse en la plaza del pueblo a observar a la gente.

Janina se dio cuenta de que por primera vez en muchos años, había dejado de sentir esa opresión constante en el pecho. Mientras, Vytautas aseguró que incluso dormía mejor. Por supuesto, esta pareja de jubilados debía habituarse a un país nuevo, un idioma diferente, un entorno desconocido. Pero incluso eso parecía más fácil de sobrellevar que volver a su antigua vida. A veces, los grandes cambios no comienzan con planes audaces, sino con una simple pregunta que dos personas se hacen durante sus vacaciones: ¿y si no tuvieran que volver a casa?

Italia

El régimen fiscal preferente del artículo 24-ter del TUIR en Italia es una medida pensada para atraer a jubilados de todo el mundo, cuya principal ventaja es que las rentas de origen extranjero tributan con un impuesto sustitutivo fijo del 7% durante un máximo de 10 años. Para acceder a este beneficio, es necesario trasladar la residencia fiscal a un municipio italiano con menos de 20.000 habitantes situado en regiones del sur como Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Molise o Cerdeña. Pero más allá de los impuestos, los pequeños pueblos del sur de Italia son localidades donde la comunidad es cercana, el coste de vida es más bajo y el entorno es mucho más tranquilo que en las grandes ciudades, perfectos para disfrutar de la «vejez dorada».

Los mejores países para jubilarse en 2026

El Índice Global Anual de Jubilación 2026 es la herramienta esencial para encontrar fácilmente los lugares que ofrecen el mejor estilo de vida, relación calidad-precio y facilidad para mudarse. En el caso de España, «cuenta con una comunidad de expatriados consolidada, especialmente en las ciudades costeras y las grandes urbes. Existen numerosos grupos de habla inglesa, pero aprender español abre muchas puertas. Si bien muchos españoles hablan inglés básico, hablar español profundiza la conexión y la comprensión. Con muchas regiones disfrutando de más de 300 días de sol al año, el clima español moldea su cultura: vida al aire libre, vida social nocturna y un fuerte sentido de comunidad».