Cortes de tráfico y todas las calles cortadas hoy por la Maratón de Madrid 2026

Madrid cambia por completo este domingo 26 de abril. La ciudad se prepara para una de esas jornadas que, año tras año, transforman el centro en un gran circuito deportivo. Hablamos de la Maratón de Madrid 2026, que vuelve a llenar las calles con miles de corredores desde primera hora pero que a la vez, provoca cortes de tráfico y calles cortadas durante varias horas.

La Maratón de Madrid 2026 no es una prueba cualquiera. En realidad son tres carreras en una misma mañana (10, 21 y 42 kilómetros), lo que multiplica el recorrido y también las zonas afectadas. La previsión es alta, con unos 47.000 participantes, así que el dispositivo es grande y como no, las restricciones también se notan, así que si tienes pensado coger el coche o moverte por el centro, conviene saber bien qué te vas a encontrar. Porque no hablamos de un par de calles cortadas, sino de buena parte de la ciudad con tráfico limitado durante varias horas.

A qué hora empiezan los cortes de tráfico por la Maratón de Madrid

Aunque algunos cortes ya se están sufriendo desde ayer sábado por el montaje, las afectaciones reales para quienes cojan hoy el coche comenzarán a las 07:15 ya que desde esa hora, el tráfico se complica en todas las zonas por donde pasa la carrera. Según sabemos por los organizadores de la Maratón, los corredores de 10 kilómetros salen entre las 8:00 y las 8:10 horas y luego van las salidas de la media maratón y la maratón completa, que se reparten entre las 8:45 y las 10:15 horas.

Todo esto alarga bastante el operativo. La meta no se cierra hasta las 16:35 horas, así que hay calles que van a estar afectadas prácticamente toda la mañana y parte de la tarde.

Calles cortadas

El recorrido afecta a numerosos distritos y atraviesa algunas de las principales arterias de la ciudad. Estas son las calles y zonas que estarán cortadas al tráfico desde aproximadamente las 7:15 horas de hoy domingo:

Paseo de la Castellana

Avenida de Concha Espina

Padre Damián

Alberto Alcocer

Plaza de Castilla

Bravo Murillo

Glorieta de Cuatro Caminos

Raimundo Fernández Villaverde

Joaquín Costa

Plaza de la República Argentina

Glorieta López de Hoyos

Francisco Silvela

Túneles de Avenida de América y Manuel Becerra

Doctor Esquerdo

O’Donnell

Avenida de Menéndez Pelayo

Alcalá

Goya

Príncipe de Vergara

Plaza del Marqués de Salamanca

Velázquez

Diego de León

Serrano

Paseo de Eduardo Dato

Glorieta de Rubén Darío

Almagro

Plaza de Alonso Martínez

Sagasta

Glorieta de Bilbao

Carranza

Glorieta de Ruiz Jiménez

Gran Vía

Plaza de Callao

Preciados

Puerta del Sol

Carrera de San Jerónimo

Calle Mayor

Bailén

Plaza de España

Princesa

Marqués de Urquijo

Paseo de Camoens

Puente de los Franceses

Avenida de Valladolid

Paseo de la Florida

Glorieta de San Vicente

Puente del Rey

Casa de Campo (viales interiores)

Paseo Puerta del Ángel

Avenida de Portugal

Paseo Marqués de Monistrol

Paseo de la Ermita del Santo

Puente de San Isidro

Paseo de los Melancólicos

Paseo Virgen del Puerto

Segovia

Ronda de Segovia

Paseo Imperial

Paseo Doctor Vallejo Nájera

Paseo de las Acacias

Glorieta de Embajadores

Ronda de Valencia

Ronda de Atocha

Plaza del Emperador Carlos V

Paseo del Prado

Plaza de Cibeles

Además, el Ayuntamiento no descarta ampliar estos cortes en función de la afluencia y las necesidades del operativo, por lo que se recomienda evitar circular por estas zonas.

Cortes por la salida y la meta

Además de los cortes del recorrido, este domingo siguen afectadas varias zonas por el montaje de la salida y la meta. Los puntos más complicados están en el eje Castellana-Recoletos, sobre todo en los carriles centrales.

En Recoletos, el corte se mantiene hasta las 19:00 horas, mientras que en la Castellana habrá restricciones hasta las 17:00 horas entre Colón y Emilio Castelar, y hasta las 12:30 horas en el tramo que llega a San Juan de la Cruz. Cibeles también estará afectada desde primera hora.

La salida está en el Paseo de la Castellana, entre San Juan de la Cruz y Gregorio Marañón, y la meta en Recoletos, a la altura de la calle Almirante.

Aparcamientos y zonas donde será difícil moverse

Otro detalle importante, porque muchas veces no se tiene en cuenta: los parkings. No es sólo que haya calles cortadas, es que en muchos casos no se podrá ni entrar ni salir de determinados aparcamientos.

Esto afecta a zonas muy céntricas como Plaza de España, Sol, Gran Vía o el barrio de Salamanca. También a parkings de residentes en calles como Goya, Velázquez o Serrano. En la práctica, eso significa que si dejas el coche en esas zonas, puede que no puedas moverlo hasta bien entrada la tarde.

Transporte público y líneas de autobús afectadas

El transporte público será la mejor alternativa durante toda la jornada. Metro y Cercanías funcionarán con normalidad en las zonas próximas a la salida y meta, con estaciones como Gregorio Marañón, Nuevos Ministerios, Colón o Banco de España.

Eso sí, habrá cambios importantes en los autobuses de la EMT. En total, más de 100 líneas se verán afectadas por desvíos o modificaciones de recorrido.

Además, algunas líneas quedarán sin servicio durante varias horas:

Hasta las 11:30 horas: líneas 3, 5, 27, 149 y S10

Hasta aproximadamente las 13:30 horas: líneas 46 y C03

Hasta las 16:00 horas: línea 50

También habrá afecciones en paradas de taxi y estaciones de BiciMAD a lo largo del recorrido.