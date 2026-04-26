Cortes de tráfico y todas las calles cortadas hoy por la Maratón de Madrid 2026
La Maratón de Madrid 2026 se celebra hoy domingo 26 de abril
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Madrid cambia por completo este domingo 26 de abril. La ciudad se prepara para una de esas jornadas que, año tras año, transforman el centro en un gran circuito deportivo. Hablamos de la Maratón de Madrid 2026, que vuelve a llenar las calles con miles de corredores desde primera hora pero que a la vez, provoca cortes de tráfico y calles cortadas durante varias horas.
La Maratón de Madrid 2026 no es una prueba cualquiera. En realidad son tres carreras en una misma mañana (10, 21 y 42 kilómetros), lo que multiplica el recorrido y también las zonas afectadas. La previsión es alta, con unos 47.000 participantes, así que el dispositivo es grande y como no, las restricciones también se notan, así que si tienes pensado coger el coche o moverte por el centro, conviene saber bien qué te vas a encontrar. Porque no hablamos de un par de calles cortadas, sino de buena parte de la ciudad con tráfico limitado durante varias horas.
A qué hora empiezan los cortes de tráfico por la Maratón de Madrid
Aunque algunos cortes ya se están sufriendo desde ayer sábado por el montaje, las afectaciones reales para quienes cojan hoy el coche comenzarán a las 07:15 ya que desde esa hora, el tráfico se complica en todas las zonas por donde pasa la carrera. Según sabemos por los organizadores de la Maratón, los corredores de 10 kilómetros salen entre las 8:00 y las 8:10 horas y luego van las salidas de la media maratón y la maratón completa, que se reparten entre las 8:45 y las 10:15 horas.
Todo esto alarga bastante el operativo. La meta no se cierra hasta las 16:35 horas, así que hay calles que van a estar afectadas prácticamente toda la mañana y parte de la tarde.
Calles cortadas
El recorrido afecta a numerosos distritos y atraviesa algunas de las principales arterias de la ciudad. Estas son las calles y zonas que estarán cortadas al tráfico desde aproximadamente las 7:15 horas de hoy domingo:
- Paseo de la Castellana
- Avenida de Concha Espina
- Padre Damián
- Alberto Alcocer
- Plaza de Castilla
- Bravo Murillo
- Glorieta de Cuatro Caminos
- Raimundo Fernández Villaverde
- Joaquín Costa
- Plaza de la República Argentina
- Glorieta López de Hoyos
- Francisco Silvela
- Túneles de Avenida de América y Manuel Becerra
- Doctor Esquerdo
- O’Donnell
- Avenida de Menéndez Pelayo
- Alcalá
- Goya
- Príncipe de Vergara
- Plaza del Marqués de Salamanca
- Velázquez
- Diego de León
- Serrano
- Paseo de Eduardo Dato
- Glorieta de Rubén Darío
- Almagro
- Plaza de Alonso Martínez
- Sagasta
- Glorieta de Bilbao
- Carranza
- Glorieta de Ruiz Jiménez
- Gran Vía
- Plaza de Callao
- Preciados
- Puerta del Sol
- Carrera de San Jerónimo
- Calle Mayor
- Bailén
- Plaza de España
- Princesa
- Marqués de Urquijo
- Paseo de Camoens
- Puente de los Franceses
- Avenida de Valladolid
- Paseo de la Florida
- Glorieta de San Vicente
- Puente del Rey
- Casa de Campo (viales interiores)
- Paseo Puerta del Ángel
- Avenida de Portugal
- Paseo Marqués de Monistrol
- Paseo de la Ermita del Santo
- Puente de San Isidro
- Paseo de los Melancólicos
- Paseo Virgen del Puerto
- Segovia
- Ronda de Segovia
- Paseo Imperial
- Paseo Doctor Vallejo Nájera
- Paseo de las Acacias
- Glorieta de Embajadores
- Ronda de Valencia
- Ronda de Atocha
- Plaza del Emperador Carlos V
- Paseo del Prado
- Plaza de Cibeles
Además, el Ayuntamiento no descarta ampliar estos cortes en función de la afluencia y las necesidades del operativo, por lo que se recomienda evitar circular por estas zonas.
Cortes por la salida y la meta
Además de los cortes del recorrido, este domingo siguen afectadas varias zonas por el montaje de la salida y la meta. Los puntos más complicados están en el eje Castellana-Recoletos, sobre todo en los carriles centrales.
En Recoletos, el corte se mantiene hasta las 19:00 horas, mientras que en la Castellana habrá restricciones hasta las 17:00 horas entre Colón y Emilio Castelar, y hasta las 12:30 horas en el tramo que llega a San Juan de la Cruz. Cibeles también estará afectada desde primera hora.
La salida está en el Paseo de la Castellana, entre San Juan de la Cruz y Gregorio Marañón, y la meta en Recoletos, a la altura de la calle Almirante.
Aparcamientos y zonas donde será difícil moverse
Otro detalle importante, porque muchas veces no se tiene en cuenta: los parkings. No es sólo que haya calles cortadas, es que en muchos casos no se podrá ni entrar ni salir de determinados aparcamientos.
Esto afecta a zonas muy céntricas como Plaza de España, Sol, Gran Vía o el barrio de Salamanca. También a parkings de residentes en calles como Goya, Velázquez o Serrano. En la práctica, eso significa que si dejas el coche en esas zonas, puede que no puedas moverlo hasta bien entrada la tarde.
Transporte público y líneas de autobús afectadas
El transporte público será la mejor alternativa durante toda la jornada. Metro y Cercanías funcionarán con normalidad en las zonas próximas a la salida y meta, con estaciones como Gregorio Marañón, Nuevos Ministerios, Colón o Banco de España.
Eso sí, habrá cambios importantes en los autobuses de la EMT. En total, más de 100 líneas se verán afectadas por desvíos o modificaciones de recorrido.
Además, algunas líneas quedarán sin servicio durante varias horas:
- Hasta las 11:30 horas: líneas 3, 5, 27, 149 y S10
- Hasta aproximadamente las 13:30 horas: líneas 46 y C03
- Hasta las 16:00 horas: línea 50
También habrá afecciones en paradas de taxi y estaciones de BiciMAD a lo largo del recorrido.