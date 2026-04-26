Daniela Blume (41), ante su nuevo proyecto como actriz: «OnlyFans no es a la carta, por eso me gusta»

Daniela Blume encara una nueva etapa en su trayectoria profesional con su participación en una serie para Amazon Prime, un proyecto que marca un punto de inflexión en su carrera. Conocida durante años por su trabajo como presentadora, colaboradora y concursante de realities, ahora tiene por delante una nueva aventura y en OKDIARIO, como no podía ser de otra forma, tenemos todos los detalles.

En la serie interpreta a una actriz porno que se muestra cansada del trato «machista» dentro de la industria, un personaje que le ha permitido explorar registros distintos y, al mismo tiempo, conectar con discursos contemporáneos sobre la igualdad. Daniela Blume ha animado a sus fans a ver esta ficción porque, según dice, lanza mensajes importantes.

Este salto a la interpretación no supone, en cualquier caso, una ruptura total con su pasado mediático, sino más bien una evolución coherente con una trayectoria que siempre ha transitado entre la exposición pública y la reivindicación de la autonomía personal.

El paso de Daniela Blume por televisión

Daniela Blume, cuyo nombre real es Alexandra García, fue uno de los rostros más famosos de la televisión. Su paso por espacios como Crónicas Marcianas, Supervivientes o Gran Hermano VIP la situó en el centro del foco mediático. A raíz de estos proyectos, son muchos los que están interesados en seguir sus pasos.

Sin embargo, Daniela insiste en que, incluso en los momentos de mayor popularidad, mantuvo una relación prudente con la exposición pública. «Nunca he dejado que se explote mi imagen. Incluso en los momentos de picos de fama, no me ha gustado exprimirlo», afirma.

Su experiencia en Gran Hermano VIP dejó, según relata, una huella compleja. La salida del programa fue especialmente difícil, hasta el punto de que necesitó un proceso adaptación. «Te vuelves una inútil. No sabía coger el tren, no sabía vestirme sola», recuerda. Por suerte, supo pedir ayuda a tiempo y solucionó el problema.

Daniela Blume, una madre entregada

Más allá de su carrera, uno de los ejes centrales de su discurso actual es la maternidad. Madre de dos hijas, Daniela describe esta etapa como una transformación profunda, que va más allá de lo físico.

Define este proceso con el término «matrescencia», un concepto que alude a los cambios neurológicos y emocionales asociados a la maternidad. En su caso, lo vive como una «versión evolucionada» de sí misma, una nueva forma de entender su identidad.

Frente a ciertos estigmas sociales, la actriz cuestiona la idea de que la maternidad implique una renuncia al deseo o a la sensualidad. «Eso es un estigma social. Eso de que cuando eres madre ya tienes que ser casta… cuando en realidad la vida misma viene de un acto sexual», señala durante una entrevista en El Mundo.

Su experiencia en OnlyFans

Daniela Blume no se ha dejado ningún detalle en el tintero y ha hablado de uno de los temas que más interés genera. En este sentido, su actividad en OnlyFans ocupa un lugar destacado, aunque ella se distancia de la percepción más convencional de la plataforma.

Lejos de concebirlo como un espacio de contenido bajo demanda, Blume lo define como un «cuaderno de bitácora sexual», un espacio íntimo donde comparte su experiencia personal, incluida la transformación de su cuerpo tras la maternidad.

«No hago lo que me piden, no es a la carta, por eso me gusta», explica. Según su visión, el valor de la plataforma reside precisamente en esa libertad para decidir qué mostrar y cómo hacerlo, sin someterse a expectativas externas.

Rechaza, además, la etiqueta de actriz porno en relación con su actividad en este ámbito. «No me considero actriz porno porque mi Only es algo real», afirma, subrayando que su propuesta responde a una lógica personal y no a una construcción ficticia orientada al consumo.

Daniela Blume ha dado explicaciones

Daniela Blume asegura que el tipo de contenido que comparte atrae a un perfil concreto de seguidores, alejados de la lógica más inmediata del consumo.

«Tengo a gente increíblemente guay. Atraes de alguna forma a las personas que vienen, somos frecuencias», sostiene, en una explicación que combina elementos emocionales y casi intuitivos sobre la conexión con su público.

Aunque reconoce que la plataforma puede generar ingresos elevados, también deja claro que su economía no depende exclusivamente de ella, ya que cuenta con otras inversiones.

A sus 41 años, Daniela se define como una persona en evolución constante. Rechaza la idea de una identidad fija y apuesta por una visión más flexible, en la que conviven distintas versiones de uno mismo. «Nos han vendido que somos una identidad, que eres de una manera. Pero cuando empiezas a mirar en tu interior te das cuenta de que no eres solo una faceta, eres muchas versiones». Con estas palabras ha dejado claro que su faceta de actriz es compatible con su perfil en OnlyFans y con el resto de sus proyectos.